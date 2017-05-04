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Джонни Депп нуждается в помощи врачей

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4 мая 2017
Судебные дрязги между Джонни Деппом и компанией The Management Group (TMG) продолжаются: с февраля актер добивается для своей бывшей финансовой команды обвинительного приговора. Депп уверен, что они проводили махинации с его деньгами и в итоге израсходовали огромную сумму. Однако, менеджеры не сдаются и рассказывают все больше шокирующих фактов о сотрудничестве с актером.

Джонни Депп нуждается в помощи врачей

На днях представитель TMG заявил, что «Мистер Депп психически нездоров, страдает шопинговой зависимостью и нуждается в помощи врачей». По его словам, актер тратит невероятные деньги, чтобы поддерживать «ультраэкстравагантный образ жизни» - нанял звукорежиссера, которые читает ему реплики из сценария прямо в наушник, потратил больше 75 миллионов долларов на ремонт в 14 резиденциях по всему миру, купил 45 раритетных автомобилей и 70 редких гитар. TMG также обвинило Джонни во взятках – они считают, что Депп тратит миллионы на своих адвокатов, которые, в свою очередь, дают взятки судьям и спасают звезду от проигранных судов.
Но актер настаивает на том, что все обвинения против него – лишь уход от собственной ответственности, и что трата заработанных им денег – его личное дело, право распоряжаться своими деньгами, как он захочет: «Даже если я хочу покупать по 15 тысяч ватных дисков в день, то это мое дело. Почему же они тогда не отказались от такого неконтролируемого клиента?» - таким вопросом задается Джонни, а ответ на него предстоит найти американскому суду.
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Джонни Депп нуждается в помощи врачей фотографии
Джонни Депп нуждается в помощи врачей фотографии
Джонни Депп нуждается в помощи врачей фотографии
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