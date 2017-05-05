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«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

5 мая
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5 мая 2017
После полугодового молчания Брэд Питт появился на обложке журнала GQ Style, которому актер дал откровенное интервью, поведав о проблемах с алкоголизмом и о разводе с Анджелиной Джоли. Интервью сопровождается фото-историей Райана МакГинли.

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

Актер признался, что ему одиноко в доме на Голливудских холмах без его семьи и любимого бульдога. Но он решил остаться в этом доме, потому что дети привыкли к нему.

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

«Меня положили на лопатки и связали по рукам и ногам, когда в дело вмешалась служба опеки. Но после этого мы (с Джоли - прим.ред.) сохранили способность работать вместе над решением вопросом. Оба стараемся изо всех сил. Я как-то слышал слова одного адвоката «Никто не выигрывает в суде - весь смысл этого лишь в том, какой из сторон в итоге будет хуже». И это похоже на правду, ты тратишь время, собирая доказательства своей правоты, а это просто инвестиции в разъедающую ненависть».

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

Бывшие супруги решили отказаться от этого некрасивого процесса. «Я просто отказался. И к счастью, мой партнер согласился со мной в этом вопросе. Для детей внезапный развал семьи - и так-то резкий диссонанс».

«Я вижу, как это происходит с друзьями: вижу, как один супруг буквально не может остановиться, и продолжает соперничать с бывшим, хочет его уничтожить, распаляет себя и просто тратит годы впустую на эту ненависть. Не хочу так жить».

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

«Первым побуждением было вцепиться в семью» - признается актер, рассказывая о первых днях после того, как Джоли подала на развод. «А потом на тебя снисходит достаточно тривиальная истина «Если любишь кого-то - отпусти». Теперь я понимаю, что это значит, потому что прочувствовал. Это означает любить без обладания. И не ожидать ничего взамен».

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

«Я родом из мест, где считалось признаком силы получить фингал или порез. И мы такие вещи даже не обсуждали, просто жили себе дальше. Обратная сторона этого образа жизни - это то, что он распространяется на эмоции. Я лично очень торможу, когда приходится разбираться в своих эмоциях. Мне гораздо легче их попросту скрывать».

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

«Я вырос в патриархальной среде с установками типа «Папа лучше знает, как правильно» и образом всемогущего супер-сильного отца - никаких тебе мужских сомнений и страданий. И меня как будто по лицу хлестнуло после нашего развода. Я вдруг понял, что должен быть чем-то большим для них, должен показать им. А я вовсе не был так уж хорош».

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли

Актер признался, что обвинения Джоли в том, что он злоупотребляет алкоголем, не были безосновательными.

«Я не могу припомнить ни одного дня, с тех пор как выпустился из колледжа, чтоб я не выпил что-то или не выкурил косяк, или что-нибудь еще…Я правда очень счастлив, что мне удалось завязать со всем этим. Ну то есть, я перестал употреблять все, кроме алкоголя, когда у меня появилась семья. Но даже за этот последний год, знаете, были вещи, с которыми я не справлялся. Я очень много бухал. Честно говоря, я бы русского перепил с его же водкой. Я был профессионалом в этом деле».
Актер утверждает, что завязал с алкоголем и перешел на клюквенный сок и газировку.

«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли
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«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли фотографии
«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли фотографии
«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли фотографии
«Я очень много бухал»: Брэд Питт об алкоголизме и о разводе с Джоли фотографии
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