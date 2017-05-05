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Иен Сомерхолдер впервые станет отцом

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5 мая 2017
Радостную новость сообщили на своих страничках в Инстаграме звезда «Дневников вампира» Иен Сомерхольдер и его жена Никки Рид. Актеры одновременно опубликовали один и тот же снимок, на котором Иен целует живот беременной жены.

Иен Сомерхолдер впервые станет отцом

«Нашим друзьям, семье и остальному миру. За свои 38 лет, что я живу на этой земле, я еще никогда не испытывал ничего более сильного и прекрасного, чем это. Не могу представить ничего более волнующего, чем эта следующая глава нашей жизни, и мы бы хотели, чтобы вы узнали эту новость от нас. Это было самое особенное время в нашей жизни, и мы хотели сохранить его для нас троих так долго, насколько это возможно, чтобы мы могли наслаждаться этим временем друг с другом и нашим малышом, который растет так быстро…потому что так и есть - они растут очень быстро. Спасибо вам за положительную энергию. С любовью, Иен» - написал в своем Инстаграме Иен.

Иен Сомерхолдер впервые станет отцом

«Привет, малыш.
Я знаю тебя, но только потому что чувствую тебя. Как можно так сильно любить кого-то на этом этапе? Все, что я знаю наверняка - это сильнейшее чувство, которое я когда-либо испытывала. Мы делим это тело какое-то время, и мы уже столько вместе испытали. С нетерпением ждем встречи с тобой…
С любовью. Твои родители» - написала Никки в своем Инстаграме.

Никки и Иен поженились весной 2015 года, совсем недавно отпраздновав вторую годовщину свадьбы.
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Иен Сомерхолдер впервые станет отцом фотографии
Иен Сомерхолдер впервые станет отцом фотографии
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