Иен Сомерхолдер впервые станет отцом

Радостную новость сообщили на своих страничках в Инстаграме звезда «Дневников вампира» Иен Сомерхольдер
и его жена Никки Рид
. Актеры одновременно опубликовали один и тот же снимок, на котором Иен целует живот беременной жены.
«Нашим друзьям, семье и остальному миру. За свои 38 лет, что я живу на этой земле, я еще никогда не испытывал ничего более сильного и прекрасного, чем это. Не могу представить ничего более волнующего, чем эта следующая глава нашей жизни, и мы бы хотели, чтобы вы узнали эту новость от нас. Это было самое особенное время в нашей жизни, и мы хотели сохранить его для нас троих так долго, насколько это возможно, чтобы мы могли наслаждаться этим временем друг с другом и нашим малышом, который растет так быстро…потому что так и есть - они растут очень быстро. Спасибо вам за положительную энергию. С любовью, Иен»
- написал в своем Инстаграме Иен
.
«Привет, малыш.
Я знаю тебя, но только потому что чувствую тебя. Как можно так сильно любить кого-то на этом этапе? Все, что я знаю наверняка - это сильнейшее чувство, которое я когда-либо испытывала. Мы делим это тело какое-то время, и мы уже столько вместе испытали. С нетерпением ждем встречи с тобой…
С любовью. Твои родители»
- написала Никки в своем Инстаграме.
Никки и Иен поженились весной 2015 года, совсем недавно отпраздновав вторую годовщину свадьбы.
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