Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину

Американскому актеру и нашему новоиспеченному соотечественнику Стивену Сигалу
запретили въезд на территорию Украины на пять лет.
В отчете СБУ отмечается, что столь нелегкое решение было принято на основании действий актера, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. В конце апреля Сигала постигла судьба множества российских артистов кино и шоу-бизнеса - он попал в базу данных сайта «Миротворец» по обвинению в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.
Сигал поприветствовал эту новость спокойно, иронично прокомментировав решение СБУ: «Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список»
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