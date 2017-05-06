Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину

6 мая
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
6 мая 2017
Американскому актеру и нашему новоиспеченному соотечественнику Стивену Сигалу запретили въезд на территорию Украины на пять лет.

Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину

В отчете СБУ отмечается, что столь нелегкое решение было принято на основании действий актера, противоречащих интересам обеспечения безопасности Украины. В конце апреля Сигала постигла судьба множества российских артистов кино и шоу-бизнеса - он попал в базу данных сайта «Миротворец» по обвинению в незаконном посещении Крыма в 2014 и 2015 годах.

Сигал поприветствовал эту новость спокойно, иронично прокомментировав решение СБУ: «Кроме черного пояса, у меня теперь есть еще и черный список».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дмитрий Певцов назвал работников СБУ «больными людьми»
Поиск по меткам
политика
персоны
Стивен Сигал

фотографии >>
Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину фотографии
Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину фотографии
Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину фотографии
Стивен Сигал прокомментировал запрет на въезд на Украину фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Rosomaha (Москва)   6.05.2017 - 23:13
Как жалко Сигала! Ведь он так "хотел", так "мечтал", можно сказать, прямо рвался поехать на Украину. С раннего детства просто грезил этим и...такой "облом"! Просто... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Далюс Мертинас
4 мая ушёл из жизни актёр Далюс Мертинас.
Сергей Фетисов
3 мая ушёл из жизни актёр Сергей Фетисов.
Анатолий Алексин
1 мая скончался писатель Анатолий Алексин.
Геннадий Поляков
29 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Поляков.

День рождения >>

Владимир Антонов
Дарья Балабанова
Вероника Вернадская
Любовь Германова
Сергей Громов
Леонид Дьячков
Сергей Любимов
Ирина Серова
Фуркат Файзиев
Энн Бакстер
Марита Бёме
Станислава Высоцкая (Стани)
Жак Дюби
Гари Купер
Даррен МакГэвин
Дэвид Томлинсон
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

Доспехи бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
Индия, Китай, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Я и ты
драма, комедия
Франция, 2017
Большой
драма, социальная драма
Россия, 2017
Меч Короля Артура
боевик, драма, приключения, фэнтези
Австралия, Великобритания, США, 2017
Почётный гражданин
комедия
Аргентина, Испания, 2016
Прочь
мистика, фильм ужасов
США, 2017
Стражи Галактики 2
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Любовь и страсть. Далида
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Италия, 2016
Рок-дог
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Китай, США, 2015
Однажды в Германии
исторический фильм, комедия
Бельгия, Германия, Люксембург, 2017
Три дня до весны
военный фильм, детектив
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью