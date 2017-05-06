Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона

Веселая история произошла на днях в Канаде. Предприимчивый управляющий закусочной Big Star Sandwich в Ванкувере, узнав, что в городе идут съемки фильма с участием Лиама Нисона
, конвертировал эту информацию в рекламный ход. 2 мая перед закусочной выставили билборд, на котором было написано «Лиам Нисон ест здесь бесплатно»
. И выложили фото в Инстаграм
.
И сработало, знаете ли. Новость докатилась до актера молниеносно - в этот же день на страничке закусочной в Инстаграме появилась фотография, на которой сотрудники заведения позируют с Лиамом Нисоном около билборда
. Легенда гласит, что Нисон заявился в закусочную с вопросом «Ну и где мой сэндвич?»
.
Управляющий предположил, что Нисон узнал об этом «спецпредложении» от членов съемочной группы, которые зачастили в закусочную.
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