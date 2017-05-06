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Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона

6 мая
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6 мая 2017
Веселая история произошла на днях в Канаде. Предприимчивый управляющий закусочной Big Star Sandwich в Ванкувере, узнав, что в городе идут съемки фильма с участием Лиама Нисона, конвертировал эту информацию в рекламный ход. 2 мая перед закусочной выставили билборд, на котором было написано «Лиам Нисон ест здесь бесплатно». И выложили фото в Инстаграм.

Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона

И сработало, знаете ли. Новость докатилась до актера молниеносно - в этот же день на страничке закусочной в Инстаграме появилась фотография, на которой сотрудники заведения позируют с Лиамом Нисоном около билборда. Легенда гласит, что Нисон заявился в закусочную с вопросом «Ну и где мой сэндвич?».
Управляющий предположил, что Нисон узнал об этом «спецпредложении» от членов съемочной группы, которые зачастили в закусочную.
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Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона фотографии
Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона фотографии
Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона фотографии
Управляющий закусочной пропиарил свое заведение за счет Лиама Нисона фотографии
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