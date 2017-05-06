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Дэвид Линч разочаровался в кино

6 мая
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6 мая 2017
Режиссер сериала «Твин Пикс», фильмов «Синий Бархат», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйв» Дэвид Линч заявил, что разочаровался в современной киноиндустрии. «Внутренняя империя», вышедшая в 2006 году, останется его последним полнометражным фильмом.

Дэвид Линч разочаровался в кино

«Все слишком изменилось. Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал», — объяснил Линч.

Однако Линч выступил в качестве режиссера воскрешенного сериала «Твин Пикс», новый сезон которого стартует 21 мая 2017 года на канале Showtime, а в России будет транслироваться с 22 мая на канале ТВ-3.
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Дэвид Линч разочаровался в кино фотографии
Дэвид Линч разочаровался в кино фотографии
Дэвид Линч разочаровался в кино фотографии
Дэвид Линч разочаровался в кино фотографии
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