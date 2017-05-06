Чарли Шин подвергся экспериментальному лечению ВИЧ

В интервью Daily Mail Online
американский актер и наш любимый балагур Чарли Шин
рассказал о том, как он проходит курс лечения от ВИЧ экспериментальным препаратом PRO-140.
По словам актера, прежняя терапия вызывала у него побочные эффекты и состояние, «граничащее с деменцией». Шин отказался от приема таблеток и согласился участвовать в клинических испытаниях нового лекарства. Актер утверждает, что чувствует себя намного лучше, чем тогда, когда он принимал старые лекарства.
«Я думаю о том, как я чувствовал себя тогда и как чувствую себя сейчас…В один миг ты на пути к погибели, и в следующий - на пути к просветлению. Это удивительно. Я благодарен, что эти коктейли из лекарств вообще существуют, и я использовал их, когда узнал о своем заболевании. Но когда живешь на этих лекарствах, это влияет на твое самочувствие, тело, на психику. Я был уверен, что встрял с этим коктейлем на веки вечные, но посмотрите-ка на меня сейчас!»
О своем заболевании Шин поведал миру в 2015 году, но узнал о наличии вируса четырьмя годами ранее.
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