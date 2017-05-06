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Блеск и нищета красных дорожек: Шэрон Стоун, Никита Михалков и Маруся Зыкова

6 мая
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6 мая 2017
Самым ярким событием проходящей недели стал ежегодный Бал Института костюма MET Gala, на котором звезды первой величины мерялись протуберанцами. На фоне этой ярмарки тщеславия померкли все премьеры, ассамблеи и выставки, но это не значит, что их вовсе не было.

29 апреля в Омске состоялось закрытие кинофестиваля «Движение», на котором были объявлены имена победителей. На красной дорожке почти в полном составе появилось святое семейство Михалковых: Анна Никитична с сыновьями Андреем и Сергеем, Никита Сергеевич с супругой Татьяной и внучкой Натальей и Артем Михалков (он же президент фестиваля) со спутницей Дарьей Баженовой.

Анна Михалкова с сыновьями

Никита Михалков с женой и внучкой

Артем Михалков и Дарья Баженова

Также закрытие посетили Маруся Зыкова с Евгением Морозовым, Анна Слю и Ольга Сутулова.

Маруся Зыкова и Евгений Морозов

Анна Слю

Ольга Сутулова

А в это время в Лос-Анджелесе в Музее современного искусства MOCA прошел традиционный гала-вечер, собравший всех неравнодушных к проблемам современного искусства. Среди неравнодушных были замечены Шон Пенн и Шэрон Стоун.

Шон Пенн

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

Кстати, 59-летняя Шэрон буквально через четыре дня произвела фурор, появившись на одной из многих вечеринок в Западном Голливуде в коротеньком зеленом платье.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун

2 мая в Нью-Йорке состоялось торжественное мероприятие Planned Parenthood Gala, организованное Американской Федерацией Планирования Семьи, которая в этом году отметила 100-летний юбилей. Среди гостей вечера были Скарлетт Йоханссон, Джулианна Мур и София Коппола.

Скарлетт Йоханссон

Джулианна Мур и Хелена Кристенсен

София Коппола

Мэрил Стрип

4 мая в Лондоне состоялась премьера фильма «Чужой: Завет», на котором появились исполнители главных ролей Майкл Фассбендер и помесь Мэри Элизабет Уинстэд с Бри Ларсон - Кэтрин Уотерстон.

Майкл Фассбендер

Кэтрин Уотерстоун

5 мая, в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка французского ювелирного дома Cartier. Среди почитателей бренда оказались Дакота Джонсон, Лили Коллинз и бывшая возлюбленная Мэрлина Мэнсона Дита Фон Тиз.

Дакота Джонсон

Лили Коллинз

Дита фон Тиз

Разбавили эту вечеринку людей в черном Сиенна Миллер, Кирстен Данст и сестра Кары Делевинь Поппи, которую мы увидим в новой части «Kingsman».

Кирстен Данст

Сиенна Миллер

Поппи Делевинь
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