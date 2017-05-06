Блеск и нищета красных дорожек: Шэрон Стоун, Никита Михалков и Маруся Зыкова

Самым ярким событием проходящей недели стал ежегодный Бал Института костюма MET Gala, на котором звезды первой величины мерялись протуберанцами.
На фоне этой ярмарки тщеславия померкли все премьеры, ассамблеи и выставки, но это не значит, что их вовсе не было.
29 апреля в Омске состоялось закрытие кинофестиваля «Движение», на котором были объявлены имена победителей. На красной дорожке почти в полном составе появилось
святое
семейство Михалковых: Анна Никитична
с сыновьями Андреем и Сергеем, Никита Сергеевич
с супругой Татьяной и внучкой Натальей и Артем Михалков
(он же президент фестиваля) со спутницей Дарьей Баженовой.
Также закрытие посетили Маруся Зыкова
с Евгением Морозовым
, Анна Слю
и Ольга Сутулова
.
А в это время в Лос-Анджелесе в Музее современного искусства MOCA прошел традиционный гала-вечер, собравший всех неравнодушных к проблемам современного искусства. Среди неравнодушных были замечены Шон Пенн
и Шэрон Стоун
.
Кстати, 59-летняя Шэрон буквально через четыре дня произвела фурор, появившись на одной из многих вечеринок в Западном Голливуде в коротеньком зеленом платье.
2 мая в Нью-Йорке состоялось торжественное мероприятие Planned Parenthood Gala, организованное Американской Федерацией Планирования Семьи, которая в этом году отметила 100-летний юбилей. Среди гостей вечера были Скарлетт Йоханссон
, Джулианна Мур
и София Коппола
.
4 мая в Лондоне состоялась премьера фильма «Чужой: Завет»
, на котором появились исполнители главных ролей Майкл Фассбендер
и помесь Мэри Элизабет Уинстэд
с Бри Ларсон
- Кэтрин Уотерстон
.
5 мая, в Лос-Анджелесе состоялась вечеринка французского ювелирного дома Cartier. Среди почитателей бренда оказались Дакота Джонсон
, Лили Коллинз
и бывшая возлюбленная Мэрлина Мэнсона Дита Фон Тиз.
Разбавили эту вечеринку людей в черном Сиенна Миллер
, Кирстен Данст
и сестра Кары Делевинь
Поппи, которую мы увидим в новой части «Kingsman»
.
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