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Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну

9 мая
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9 мая 2017
В апреле 2017 года появилась новость о том, что компания Universal Pictures работает над созданием фильма «Блондинка с амбициями» («Blonde Ambition» - так назывался один из туров Мадонны в 1990 году). Сюжет картины сфокусирован на раннем этапе карьеры Мадонны.
По реакции самой Мадонны стало понятно, что студия не посчитала необходимым обсудить работу над фильмом с прототипом главной героини.

Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну

«Только я могу рассказать свою историю. Никто не знает того, что я знаю и видела. Любой, кто пытается говорить за меня про меня, - шарлатан и глупец. Искать мгновенное удовольствие от некачественной работы - это болезнь нашего общества!» - так прокомментировала инициативу Universal сама Мадонна на своей страничке в Инстаграме.

Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну

После такого отзыва создатели фильма немножко подумали и решили сделать ставку на исполнительницу главной роли - то есть позвать на главную роль того, кого Мадонна любит. А Мадонна очень симпатизирует 19-летней дочери Майкла Джексона Пэрис Джексон, которая уже успела дебютировать на телеэкране, сыграв в сериале «Звезда». К тому же, Пэрис действительно чем-то похожа на Мадонну, и ее часто снимают в образах, идентичных тем, которые когда-то примеряла на себя Мадонна. Пока что Пэрис только обдумывает предложение Universal.

Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну

Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну
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Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну фотографии
Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну фотографии
Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну фотографии
Дочь Майкла Джексона сыграет Мадонну фотографии
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