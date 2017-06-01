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Анна Михалкова познала нелюбовь Звягинцева

1 июня
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1 июня 2017
В последний день холодной весны 2017-го в Москве состоялась премьера фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившего приз жюри на 70-м Каннском международном кинофестивале. Мировая премьера фильма состоялась в Каннах 18 мая.

Марьяна Спивак

Алексей Розин со спутницей

Андрей Звягинцев

Гостями московской премьеры стали Ингеборга Дапкунайте, Светлана Бондарчук, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Анна Михалкова, Чулпан Хаматова, Анна Меликян и многие другие.

Анна Михалкова

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Ингеборга Дапкунайте

Чулпан Хаматова

Кирилл Серебренников

Алиса Хазанова

«Нелюбовь» в прокате с 1 июня.
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