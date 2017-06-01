Анна Михалкова познала нелюбовь Звягинцева

История кино
Аудитория М.Б. Ямпольского – исследователи в области киноведения, искусствоведения, культурологии, философии.
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Кто такие шоураннеры и почему они все решают
Новости кино
Лилия Ткач и Никита Ордынский взялись за адаптацию симулятора Лукаса Поупа Papers, Please.
Новости кино
Объявлена программа 39-го Московского международного кинофестиваля. В конкурсе пока два российских фильма. Возможно, их будет больше.
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Супергеройская сказка про то, что война - это плохо
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