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История кино Творческий портрет культуролога и киноведа М.Б. Ямпольского Аудитория М.Б. Ямпольского – исследователи в области киноведения, искусствоведения, культурологии, философии.

Лайфстайл Анна Михалкова познала нелюбовь Звягинцева Триумфаторы Канн в Москве

Обзор сериалов Американские боги: 10 шоураннеров, за чьими проектами стоит следить при любой погоде Кто такие шоураннеры и почему они все решают

Новости кино Игорь Савочкин снимается в экранизации игры Лилия Ткач и Никита Ордынский взялись за адаптацию симулятора Лукаса Поупа Papers, Please.

Новости кино Фильмы от режиссёров «Измен» и «Громозеки» вошли в конкурс ММКФ Объявлена программа 39-го Московского международного кинофестиваля. В конкурсе пока два российских фильма. Возможно, их будет больше.

Рецензии на фильмы «Чудо-женщина»: Сто шагов назад тихо на пальцах Супергеройская сказка про то, что война - это плохо

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