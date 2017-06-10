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«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог

10 июня
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10 июня 2017
Одна вещь, которую мы знаем о Томе Харди наверняка - он очень любит собак. Актер не расставался со своим любимым лабрадором Вуди с 2011 года. Он даже притащил Вуди на премьеру фильма «Легенда». Пес также исправно присутствовал в выпусках британского аналога передачи «Спокойной ночи, малыши» CBeebies bedtime story, в которых Том читал детишкам сказки на ночь.

«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог

Но на днях Вуди преставился, и это разбило Тому сердце. Актер проводил Вуди в последний путь эпитафией размером с эссе. Судя по пунктуации и орфографии этого эссе, Харди едва справлялся с чувствами. Поток сознания в рваных коротких предложениях: история первой встречи с Вуди, самые приятные моменты их совместной жизни, любовь и безутешное горе.

«Впервые я увидел Вудстока перебегающим магистраль, на которую мы сворачивали одной темной ночью в городе Пичтри, штат Джорджиа. Мы тогда снимали «Самый пьяный округ в мире». Он был бродячим псом. 11 недель от роду. «О нет», подумали мы. «Быстрей иди и хватай эту собаку» - будучи даже не до конца уверенными в том, что это вообще собака»

«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог

Харди пытался догнать «существо», которое неслось по проезжей части, рискуя попасть под колеса какого-нибудь автомобиля. Но догнать его было невозможно, окликнуть тоже, поэтому актер решил, что ему только и остается, что громко свистнуть. Собака отреагировала на свист и понеслась в сторону источника звука, сверкая оскалом и вереща.
Перед неминуемым столкновением в полной тьме Харди мысленно представил, как в ближайшем будущем ему будут делать уколы от бешенства, но вместо зубов нащупал мягкую шерсть, посветил фонарем и увидел «маленький комок с двумя большими карими глазами, смотрящими прямо на меня. Испуганный и очень тихий. Когда я вернулся в машину и сел на свое место, он лег мне на плечо и уснул. И храпел так, что сразу понятно - он через многое прошел». Харди с товарищами тут же поехали приводить пса в божеский вид и покупать для него «все необходимое».

«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог

«Он был Ангелом. И моим лучшим другом. Мы через многое прошли вместе. Шарлотта (жена Харди - прим. ред.) неустанно занималась с ним, чтобы он переборол приступы беспокойства во время наших с ним расставаний. Он ее любил как Маму. И когда она была беременна, он свирепо охранял ее».

«Я обычно не говорю о своей семье и друзьях, но это необычные обстоятельства. Вуди сам по себе тронул сердца стольких людей…с огромной печалью и тяжелым сердцем я должен довести до вашего сведения, что после тяжелой и непродолжительной 6-месячной битвы с агрессивным полимиозисом Вуди ушел в мир иной, два дня назад. Ему всего-то было 6 лет. Он был слишком молод, чтобы оставлять нас. И мы опустошены его потерей. Я невероятно благодарен ему за его преданное товарищество и любовь, и меня утешает лишь мысль о том, что он больше не мучается. Но я выпотрошен. Мир для меня был куда более лучшим местов в его компании».
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«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог фотографии
«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог фотографии
«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог фотографии
«Я выпотрошен»: Том Харди написал некролог фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Eva-Lotta   10.06.2017 - 22:48
Тоже через это прошла. За людьми так не плачут... читать далее>>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   10.06.2017 - 22:25
Сочувствую всем сердцем. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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