Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Варнава, Вера Брежнева и Эмма Стоун

На прошлой неделе начал свою работу Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
, затмивший собой все столичные мероприятия. Поэтому в ближайшее время в светских хрониках наш ждет стабильный набор одних и тех же лиц.
4 июня в московском ресторане Hills отечественные звезды, невзирая на собачий холод, отмечали приход лета. Среди закаленных оптимистов были замечены Екатерина Стриженова
с дочерью Сашей
, Катерина Шпица
, Анна Цуканова-Котт
и другие.
6 июня в Лондоне состоялась ежегодная премия журнала Glamour Women Of The Year 2017, на которую пожаловали Николь Кидман
, Фелисити Джонс
и Анна Кендрик
.
А на «Кинотавре», как и в Каннах, что ни день - то премьера. А между премьерами -
вечеринки. 8 июня, сразу после нашумевшей премьеры фильма «Блокбастер»
(который уже можно считать безотцовщиной, так как Волобуев
официально отрекся от него
), публика переместилась на вечеринку, организованную компанией Mercury. Среди гостей вечеринки были Юлия Пересильд
, Анна Чиповская
, Елизавета Боярская
, Екатерина Вилкова
и другие.
Только мы порадовались за Шпицу, как она опять за старое - облачилась в тотал-голд. Может, она таким образом призывает финансовое благополучие?
В это время в Голливуде прошел гала ужин AFI в честь актрисы Дайан Китон
. Чествовать легендарную актрису пришли Эмма Стоун
, Мэг Райан
, Энди МакДауэлл
, Мэрил Стрип
и Джейн Сеймур
.
А на Восточном побережье в этот день прошла премьера фильма «Окча»
, который был впервые показан в Каннах
. Тильда Суинтон
, Лили Коллинз
, Пол Дано
и Брэд Питт
приехали посмотреть американско-корейский фильм про огромную свинью.
9 июня инопланетяне высадились в Москве на зеленой дорожке премии Муз-ТВ около СК «Олимпийский». Им противостояли звезды отечественного шоу-бизнеса под предводительством Ольги Бузовой
Пенорожденной.
Помогали Ольге отстоять отчизну
Тит Кузьмич и Фрол Фомич Алексей
и Андрей
Чадовы.
И чудо-женщина Екатерина Варнава
, которая просто пока не успела стянуть свой супер-геройский плащ.
А Филипп Киркоров
под шумок прихватил столовое серебро и был таков.
10 июня в Сочи состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Заложники»
, после которой Резо закатил вечеринку для именитых гостей показа.
Вечеринку посетили Екатерина Вилкова
, Марьяна Спивак
, Аглая Тарасова
, Милош Бикович
и другие.
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