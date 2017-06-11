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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Варнава, Вера Брежнева и Эмма Стоун

11 июня
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11 июня 2017
На прошлой неделе начал свою работу Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», затмивший собой все столичные мероприятия. Поэтому в ближайшее время в светских хрониках наш ждет стабильный набор одних и тех же лиц.

4 июня в московском ресторане Hills отечественные звезды, невзирая на собачий холод, отмечали приход лета. Среди закаленных оптимистов были замечены Екатерина Стриженова с дочерью Сашей, Катерина Шпица, Анна Цуканова-Котт и другие.

Александра и Екатерина Стриженовы

Катерина Шпица

6 июня в Лондоне состоялась ежегодная премия журнала Glamour Women Of The Year 2017, на которую пожаловали Николь Кидман, Фелисити Джонс и Анна Кендрик.

Николь Кидман

Фелисити Джонс

Анна Кендрик

Дженнифер Хадсон

А на «Кинотавре», как и в Каннах, что ни день - то премьера. А между премьерами -
вечеринки. 8 июня, сразу после нашумевшей премьеры фильма «Блокбастер» (который уже можно считать безотцовщиной, так как Волобуев официально отрекся от него), публика переместилась на вечеринку, организованную компанией Mercury. Среди гостей вечеринки были Юлия Пересильд, Анна Чиповская, Елизавета Боярская, Екатерина Вилкова и другие.

Светлана Устинова и Анна Чиповская

Дарья Чаруша

Юлия Пересильд

Только мы порадовались за Шпицу, как она опять за старое - облачилась в тотал-голд. Может, она таким образом призывает финансовое благополучие?

Катерина Шпица

В это время в Голливуде прошел гала ужин AFI в честь актрисы Дайан Китон. Чествовать легендарную актрису пришли Эмма Стоун, Мэг Райан, Энди МакДауэлл, Мэрил Стрип и Джейн Сеймур.

Эмма Стоун

Риз Уизерспун

Энди МакДауэлл

Джейн Сеймур

Мэг Райан

Мэг Райан

А на Восточном побережье в этот день прошла премьера фильма «Окча», который был впервые показан в Каннах. Тильда Суинтон, Лили Коллинз, Пол Дано и Брэд Питт приехали посмотреть американско-корейский фильм про огромную свинью.

Тильда Суинтон

Брэд Питт

Лили Коллинз

Зои Казан и Пол Дано

9 июня инопланетяне высадились в Москве на зеленой дорожке премии Муз-ТВ около СК «Олимпийский». Им противостояли звезды отечественного шоу-бизнеса под предводительством Ольги Бузовой Пенорожденной.

Ольга Бузова

Помогали Ольге отстоять отчизну Тит Кузьмич и Фрол Фомич Алексей и Андрей Чадовы.

Андрей и Алексей Чадовы

И чудо-женщина Екатерина Варнава, которая просто пока не успела стянуть свой супер-геройский плащ.

Екатерина Варнава

А Филипп Киркоров под шумок прихватил столовое серебро и был таков.

Филипп Киркоров

Светлана Немоляева с внуком

Кристина Орбакайте

Семья Стриженовых

Наталья Ионова

Вера Брежнева

10 июня в Сочи состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Заложники», после которой Резо закатил вечеринку для именитых гостей показа.
Вечеринку посетили Екатерина Вилкова, Марьяна Спивак, Аглая Тарасова, Милош Бикович и другие.

Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова

Аглая Тарасова и Милош Бикович
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