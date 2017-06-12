Джессика Честейн вышла замуж

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Киносмотр стартует сегодня, 12 июня.
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Сегодня российский режиссёр принимает поздравления.
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Итоги будут подведены вечером, но мы уже определились с фаворитами. Надеемся, что они не уедут из Сочи без наград.
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