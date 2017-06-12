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Джессика Честейн вышла замуж

12 июня
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12 июня 2017
Американская актриса Джессика Честейн, бывшая в составе жюри 70-го Каннского кинофестиваля, 10 июня вышла замуж за дизайнера Джана Луку Пасси де Препозуло.

Джессика Честейн вышла замуж

На свадьбу в Италию приехали Эмили Блант, Энн Хэтэуэй c мужем и Эдгар Рамирес.

Адам Шульман, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант

Джессика встречалась со своим возлюбленным 5 лет, а до этого у не были отношения с режиссером Недом Бенсоном.

Джессика Честейн вышла замуж

Джессика Честейн вышла замуж

Джессика Честейн вышла замуж

Джессика Честейн вышла замуж

Джессика Честейн вышла замуж
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