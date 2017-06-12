Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге

День России москвичи отмечают, собравшись на антикоррупционном митинге, организованном сторонниками Алексея Навального. Навальный согласовал проведение митинга на Проспекте Сахарова, но по непонятной причине в последний момент место проведения митинга перенесли на Тверскую улицу. Судя по всему, без согласования с властями. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержано было не менее 731 человека
В 15.30 по московскому времени актер Александр Паль
, известный зрителям по фильмам «Горько!»
, «Тряпичный союз»
и «Ледокол»
, отрапортовал на своей страничке в Фейсбуке, что в «автозаке тепло»
.
На вопрос обеспокоенных подписчиков «Что ты там делаешь?», Паль ответил «Дышу мужским потом»
.
Но в целом, актер, кажется, остался доволен компанией.
«Макароны не дают, «Грибы» не ставят, воды нет, но в целом дружно и тепло. «Жар костей не ломит», как говорила моя бабушка»
- написал он в комментариях к своему посту.
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