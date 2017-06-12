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Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге

12 июня
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12 июня 2017
День России москвичи отмечают, собравшись на антикоррупционном митинге, организованном сторонниками Алексея Навального. Навальный согласовал проведение митинга на Проспекте Сахарова, но по непонятной причине в последний момент место проведения митинга перенесли на Тверскую улицу. Судя по всему, без согласования с властями. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержано было не менее 731 человека


Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге

В 15.30 по московскому времени актер Александр Паль, известный зрителям по фильмам «Горько!», «Тряпичный союз» и «Ледокол», отрапортовал на своей страничке в Фейсбуке, что в «автозаке тепло».
На вопрос обеспокоенных подписчиков «Что ты там делаешь?», Паль ответил «Дышу мужским потом».

Но в целом, актер, кажется, остался доволен компанией.
«Макароны не дают, «Грибы» не ставят, воды нет, но в целом дружно и тепло. «Жар костей не ломит», как говорила моя бабушка» - написал он в комментариях к своему посту.
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Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге фотографии
Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге фотографии
Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге фотографии
Александр Паль был задержан за участие в антикоррупционном митинге фотографии
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№ 1
ДаНаливай   12.06.2017 - 19:19
С каких это пор КТ занялся политическими провокациями, да еще так коряво? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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