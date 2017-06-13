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Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля

13 июня
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13 июня 2017
По сообщениям итальянских СМИ 39-летняя французская модель Летиция Каста тайно вышла замуж за 33-летнего французского актера Луи Гарреля. Свадьба состоялась на острове Корсика во Франции.

Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля

Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля

Летиция и Луи встречались до свадьбы около трех лет. До этого Каста состояла в отношениях с французским фотографом Стефано Седнуи, от которого родила дочь Сатин. Также у Летиции есть двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси. Гаррель до женитьбы пять лет состоял в фактическом браке с Валерией Бруни-Тедески, с которой актер удочерил девочку из Сенегала.

Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля
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Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля фотографии
Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля фотографии
Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля фотографии
Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля фотографии
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