Летиция Каста тайно вышла замуж за Луи Гарреля

По сообщениям итальянских СМИ 39-летняя французская модель Летиция Каста
тайно вышла замуж за 33-летнего французского актера Луи Гарреля
. Свадьба состоялась на острове Корсика во Франции.
Летиция и Луи встречались до свадьбы около трех лет. До этого Каста состояла в отношениях с французским фотографом Стефано Седнуи
, от которого родила дочь Сатин. Также у Летиции есть двое детей от итальянского актера Стефано Аккорси
. Гаррель до женитьбы пять лет состоял в фактическом браке с Валерией Бруни-Тедески
, с которой актер удочерил девочку из Сенегала.
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