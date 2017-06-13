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Ирина Горбачева приехала в Сочи с аритмией

13 июня
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13 июня 2017
В предпоследний день фестиваля «Кинотавр» состоялась премьера новой картины Бориса Хлебникова «Аритмия» с Ириной Горбачевой и Александром Яценко в главных ролях.

Ирина Горбачева, Борис Хлебников, Александр Яценко

Показ собрал рекордное количество звездных гостей (которые могли бы предпочесть отдых на пляже, но не сделали этого): Елену Лядову и Владимира Вдовиченкова, Ингеборгу Дапкунайте, Екатерину Климову, Ксению Раппопорт, Ирину Хакамаду и других.

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Ингеборга Дапкунайте

Екатерина Климова

Дарья Чаруша

Ксения Раппопорт и Инга Оболдина

Алиса Хазанова

Ирина Хакамада и Антон Ланге

Ирина Горбачева
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