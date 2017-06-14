Оливер Стоун рассказал о Путине

Оливер Стоун снимал документальный фильм «Интервью с Путиным» около двух лет = с июля 2015 по февраль 2017. Общая длительность материала составляет 20 часов, из которых Стоун сделал 4-часовой фильм. Канал Showtime уже показал две части фильма.
На днях Оливер Стоун стал гостем вечернего шоу Джона Кольбера, на котором он рассказывал о своем впечатлении от общения с Владимиром Путиным. Кольбер семь минут всеми силами пытался спровоцировать Стоуна на резкое высказывание о Путине, но ничего не вышло - Стоун объяснил Кольберу, что его задачей было взять это интервью. Не прояви он уважения по отношению к президенту Российской Федерации, ему бы это интервью никто не дал.
«Ты просто обязан быть вежливым, это длилось 2 года, я приезжал четыре раза, встречался с ним и много раз по паре часов. Подстраивался под его напряженный график. Он работает по 12 часов на протяжении 16 лет. Вежливость и любопытство - это способ задавать вопросы. Он ко мне отнесся с уважением, он уважает мою работу, и знает, что я честно все выслушаю и не буду пытаться порвать его на куски».
Режиссер настоятельно рекомендовал Кольберу для начала посмотреть фильм, а потом уже пускаться в каверзные вопросы и едкие замечания.
«Он глава государства и защищает интересы России, я его за это уважаю. Я понимаю, зачем он это делает, он стойкий националист. Он про все эти 16 лет - с 2000 года по настоящее время - рассказывал, обрисовывая отношения с США. Я от него плохого слова про нас не услышал. Он рассказывал про все свои попытки наладить отношения, он все время называет США «наши партнеры». В какой-то момент я даже хотел рассмеяться, потому что это не похоже на партнерство, но он до сих пор хочет этого партнерства».
обсуждение >>