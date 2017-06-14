Оливер Стоун рассказал о Путине

ревью

Глюк’oZа познакомится с Ворониными в Сочи

Новые «Пираты Карибского моря» собрали более 2 миллиардов рублей в прокате России и СНГ

Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»

Интервью

Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране»

Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице