Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы

Давненько мы ничего не слышали о карьерных подвигах Деми Мур. Имя 54-летней актрисы то и дело мелькало в СМИ либо в связи с Эштоном Катчером (после развода с которым Мур лечилась от тяжелейшей депрессии), либо в связи с деятельностью ее дочерей. Но в последнее время актриса стала сниматься активнее - в этом году выходит аж целых три фильма с ее участием.
В рамках промо-тура фильма «Очень плохие девчонки» Деми посетила вечернее шоу Джимми Фэллона и рассказала ведущему, как лишилась двух передних зубов. Фото и видео, где Деми без одного зуба, актриса сама прислала Фэллону перед шоу.
«У меня выпали два передних зуба. Мне бы хотелось сказать, что я упала со скейтборда или что-то в этом духе, что звучало бы круто. Но, мне кажется, необходимо поделиться правдой, потому что буквально после болезней сердца эта штука является одним из сильнейших убийц в Америке - я говорю о стрессе. Стресс лишил меня передних зубов. Но готовясь к сегодняшнему вечеру, я позаботилась о том, чтобы все зубы были на месте».
«Но моим детям понравилось то, как я выгляжу без зубов. Они сказали, что меня это делает более уязвимой и человечной». - добавила актриса.
Это, кстати, не первый раз, когда у Деми лезут зубы. В 2010 году Деми опубликовала в своем Твиттере похожее беззубое селфи, о чем она позже рассказала на шоу Эллен Дедженерес.
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