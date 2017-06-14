Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы

14 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
14 июня 2017
Давненько мы ничего не слышали о карьерных подвигах Деми Мур. Имя 54-летней актрисы то и дело мелькало в СМИ либо в связи с Эштоном Катчером (после развода с которым Мур лечилась от тяжелейшей депрессии), либо в связи с деятельностью ее дочерей. Но в последнее время актриса стала сниматься активнее - в этом году выходит аж целых три фильма с ее участием.

Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы

В рамках промо-тура фильма «Очень плохие девчонки» Деми посетила вечернее шоу Джимми Фэллона и рассказала ведущему, как лишилась двух передних зубов. Фото и видео, где Деми без одного зуба, актриса сама прислала Фэллону перед шоу.

Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы

«У меня выпали два передних зуба. Мне бы хотелось сказать, что я упала со скейтборда или что-то в этом духе, что звучало бы круто. Но, мне кажется, необходимо поделиться правдой, потому что буквально после болезней сердца эта штука является одним из сильнейших убийц в Америке - я говорю о стрессе. Стресс лишил меня передних зубов. Но готовясь к сегодняшнему вечеру, я позаботилась о том, чтобы все зубы были на месте».




«Но моим детям понравилось то, как я выгляжу без зубов. Они сказали, что меня это делает более уязвимой и человечной». - добавила актриса.

Это, кстати, не первый раз, когда у Деми лезут зубы. В 2010 году Деми опубликовала в своем Твиттере похожее беззубое селфи, о чем она позже рассказала на шоу Эллен Дедженерес.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Зои Салдана пытается привлечь внимание к проблеме ВИЧ и СПИДа
Поиск по меткам
здоровьекрасота
персоны
Эллен ДеДженересЭштон КатчерДеми МурДжимми Фэллон
фильмы
Очень плохие девчонки

фотографии >>
Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы фотографии
Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы фотографии
Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы фотографии
Деми Мур рассказала, почему у нее выпали передние зубы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
espes (москва)   14.06.2017 - 22:34
круто! спасибо Деми! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ада Волошина
10 июня ушла из жизни актриса Ада Волошина.

День рождения >>

Михаил Державин
Анна Ковальчук
Любомирас Лауцявичюс
Андрей Леонов
Иван Миколайчук
Дарья Повереннова
Ольга Сидорова
Татьяна Солнцева
Анна Цуканова-Котт
Джеймс Белуши
Клод Брассёр
Кортни Кокс
Альберто Сорди
Бриджитт Фоссе
Хелен Хант
Эрланд Юсефсон
все родившиеся 15 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Анна Каренина. История Вронского
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, 2017
Его собачье дело
боевик, комедия
США, 2016
Мумия
боевик, приключения, фильм ужасов, фэнтези
США, 2017
Жмот
комедия
Франция, 2016
Время псов
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2017
Манифесто
арт-хаус, драма
Австралия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью