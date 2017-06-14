Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм

Лайфстайл
Режиссеру до сих пор стыдно за «Бэтмена и Робина»
Новости кино
Новости кино
Александр Яценко отмечен за «Аритмию», Оболдина – за «Жги»
Новости кино
Для тех, кто не получит грант, есть шанс обучиться искусству кинопроизводства за 300 тысяч рублей в год.
Лайфстайл
Актриса появилась на шоу Джимми Фэллона
Фестивальная колонка
«Мертвым повезло» Валиуллина, «Жги» Плетнева,
«Три сестры» Грымова, «Рок» Шахназарова-мл., «Мифы» Молочникова
Фестивальная колонка
Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»
Фестивальная колонка
Полный обзор короткометражной программы фестиваля
Интервью
Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице
Фестивальная колонка
«Голова. Два уха» Виталия Суслина и «Заложники» Резо Гигинеишвили
Фестивальная колонка
«Теснота» Кантемира Балагова и «Прорубь» Андрея Сильвестрова
Главная тема
Андрей Звягинцев, Люк Бессон, кинокомиксы и экранизация Лескова
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