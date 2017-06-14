ревью

Режиссеру до сих пор стыдно за «Бэтмена и Робина»

Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм

Александр Яценко отмечен за «Аритмию», Оболдина – за «Жги»

Новости кино

Cоздатели «Притяжения» предоставят гранты для обучения в своей школе кино

Для тех, кто не получит грант, есть шанс обучиться искусству кинопроизводства за 300 тысяч рублей в год.