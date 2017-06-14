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Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм

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14 июня 2017
Американский режиссер Джоэл Шумахер в интервью изданию Vice рассказал, что до сих пор чувствует необходимость извиниться перед поклонниками франшизы про Бэтмена за свой фильм 20-летней давности «Бэтмен и Робин», ставший худшим фильмом в истории франшизы. Фильм вышел в 1997 году, в нем снялись Арнольд Шварценеггер, Джордж Клуни, Ума Турман и Крис О’Доннелл. Но звездный состав не уберег фильм от 11 номинаций на премию «Золотая малина» и всеобщего недовольства.

Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм

«После «Бэтмена и Робина» я стал отбросом. Это было равносильно тому, как если бы я ребенка убил» - рассказал режиссер. «Слушайте, я прошу прощения. Я хочу извиниться перед каждым фанатом, которого разочаровал, потому что мне кажется, я им до сих пор это извинение должен».
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Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм фотографии
Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм фотографии
Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм фотографии
Джоэл Шумахер извинился перед зрителями за собственный фильм фотографии
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