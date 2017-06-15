Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

14 июня 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» завершил свою работу. Федор Бондарчук
и Паулина Андреева
доехали до Сочи как раз к закрытию, но успели посетить церемонию вручения наград. Федору Сергеевичу отвели ответственную роль - он должен был объявить «открытие закрытия» фестиваля.
Лучшим фильмом стала «Аритмия» Бориса Хлебникова
, в котором Александр Яценко
и Ирина Горбачева
сыграли чету медиков на пороге семейного кризиса.
Лучшим дебютом предсказуемо стал отхвативший незадолго до этого в Каннах приз ФИПРЕССИ
фильм 26-летнего Кантемира Балагова «Теснота»
- про то, как жилось евреям в Осетии в 90-х. Он же получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея.
Председатель жюри Евгений Миронов, подводя итоги кинофестиваля, отметил, что члены жюри часто принимали единодушное решение, и пошутил про ММКФ и Михалкова
:
«Хочу поблагодарить моих товарищей, моих коллег, членов жюри — за доверие. Несмотря на высокий профессионализм каждого в своей области, мы научились слушать друг друга. В нескольких номинациях у нас было единодушное решение — это говорит о том, что мы с вами команда. Я бы посоветовал Михалкову подумать над этим, потому что скоро Московский кинофестиваль, а команда у нас хорошая»
.
Приз за лучшую операторскую работу получил Влад Опельянц
, работавший на фильме «Заложники»
. А награду за лучшую режиссуру - режиссер «Заложников» Резо Гигинеишвили
.
Резо по старому грузинскому обычаю не смог ограничиться краткой благодарностью.
«Для меня огромная честь — получать эту премию. Я снимал эту картину и побеждал свои страхи для моих детей. Я обожаю мою Марусю, мою Нину, моего Ваню. Я хотел бы их призвать уважать всех тех людей, которые жили в советское время, хочу, чтобы они уважали великий грузинский и советский кинематограф, но чтобы при этом они понимали, что наше уважение к создателям этих блестящих картин — это дань моего личного уважения тому, что мы туда больше не вернемся.
Знаете, мой батюшка сказал мне: «Отдавай в свое дело столько, сколько сможешь. Тебя смогут разочаровать дети, могут предать друзья, семья, но сколько ты вложил в дело, столько и получишь. Я получил вашу любовь, мне не будет стыдно перед моими детьми, я не буду им врать».
В актерских номинация победили Александр Яценко («Аритмия») и Инга Оболдина
(«Жги»
). Вручавшая награды Юлия Пересильд
рассказала, как Яценко стал великим актером:
«Его выгнали с режиссерского с ГИТИСа частично из-за меня, и с этого момента началась его блестящая актерская карьера. Но то что мы увидели в этот раз, превзошло все наши ожидания. Поскольку все актеры эгоисты и эгоцентристы я хочу пожелать одного: мне бы очень хотелось схлестнуться с тобой, Саша, в одном кадре»
.
Ну и, конечно же, красная дорожка, на которой помимо негласных Короля
и Королевы
бала собралась добрая половина самых значительных артистов российского кинематографа.
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