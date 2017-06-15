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Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

15 июня
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15 июня 2017
14 июня 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» завершил свою работу. Федор Бондарчук и Паулина Андреева доехали до Сочи как раз к закрытию, но успели посетить церемонию вручения наград. Федору Сергеевичу отвели ответственную роль - он должен был объявить «открытие закрытия» фестиваля.

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

Лучшим фильмом стала «Аритмия» Бориса Хлебникова, в котором Александр Яценко и Ирина Горбачева сыграли чету медиков на пороге семейного кризиса.

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

Лучшим дебютом предсказуемо стал отхвативший незадолго до этого в Каннах приз ФИПРЕССИ фильм 26-летнего Кантемира Балагова «Теснота» - про то, как жилось евреям в Осетии в 90-х. Он же получил награду Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея.

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

Председатель жюри Евгений Миронов, подводя итоги кинофестиваля, отметил, что члены жюри часто принимали единодушное решение, и пошутил про ММКФ и Михалкова:

«Хочу поблагодарить моих товарищей, моих коллег, членов жюри — за доверие. Несмотря на высокий профессионализм каждого в своей области, мы научились слушать друг друга. В нескольких номинациях у нас было единодушное решение — это говорит о том, что мы с вами команда. Я бы посоветовал Михалкову подумать над этим, потому что скоро Московский кинофестиваль, а команда у нас хорошая».

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

Приз за лучшую операторскую работу получил Влад Опельянц, работавший на фильме «Заложники». А награду за лучшую режиссуру - режиссер «Заложников» Резо Гигинеишвили.

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

Резо по старому грузинскому обычаю не смог ограничиться краткой благодарностью.

«Для меня огромная честь — получать эту премию. Я снимал эту картину и побеждал свои страхи для моих детей. Я обожаю мою Марусю, мою Нину, моего Ваню. Я хотел бы их призвать уважать всех тех людей, которые жили в советское время, хочу, чтобы они уважали великий грузинский и советский кинематограф, но чтобы при этом они понимали, что наше уважение к создателям этих блестящих картин — это дань моего личного уважения тому, что мы туда больше не вернемся.
Знаете, мой батюшка сказал мне: «Отдавай в свое дело столько, сколько сможешь. Тебя смогут разочаровать дети, могут предать друзья, семья, но сколько ты вложил в дело, столько и получишь. Я получил вашу любовь, мне не будет стыдно перед моими детьми, я не буду им врать».

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

В актерских номинация победили Александр Яценко («Аритмия») и Инга Оболдина («Жги»). Вручавшая награды Юлия Пересильд рассказала, как Яценко стал великим актером:

Кинотавр-2017. Закрытие: Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Равшана Куркова

«Его выгнали с режиссерского с ГИТИСа частично из-за меня, и с этого момента началась его блестящая актерская карьера. Но то что мы увидели в этот раз, превзошло все наши ожидания. Поскольку все актеры эгоисты и эгоцентристы я хочу пожелать одного: мне бы очень хотелось схлестнуться с тобой, Саша, в одном кадре».

Ну и, конечно же, красная дорожка, на которой помимо негласных Короля и Королевы бала собралась добрая половина самых значительных артистов российского кинематографа.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Катерина Шпица

Наталья Бардо

Иосиф Кобзон

Юлия Пересильд и Евгений Миронов

Равшана Куркова

Ирина Горбачева и Григорий Калинин

Дарья Чаруша

Наталья Ионова

Алена Свиридова

Виктория Исакова

Ингеборга Дапкунайте

Аглая Тарасова и Милош Бикович

Екатерина Климова

Виктория Толстоганова

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