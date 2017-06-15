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Эмир Кустурица впервые выступит в Крыму

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15 июня 2017
Сербский режиссер Эмир Кустурица выступит в Крыму со своей музыкальной группой The No Smoking Orchestra 23 июля. Концерт состоится в ялтинском концертном зале «Юбилейный». В репертуаре - композиции из фильмов Кустурицы «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта» и т.д. Программа оркестра носит то же название, что и новый фильм режиссера - «По Млечному Пути».

Эмир Кустурица впервые выступит в Крыму

«Когда я приезжаю в Россию, я не чувствую себя на чужбине. Ощущаю себя так, как будто я дома. Ментальность людей и там, и здесь абсолютно идентична. Не только потому, что мы православные. Наши народы - братские, поэтому мне очень легко понять русских» - рассказал Кустурица в одном из интервью.
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