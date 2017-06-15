Эмир Кустурица впервые выступит в Крыму

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Безруков. Спасибо, что спросил.
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Режиссер приедет на полуостров со своей группой
Новости кино
Актриса может сыграть в новом фильме франшизы «Люди Икс: Тёмный Феникс».
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