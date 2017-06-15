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Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра»

15 июня
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15 июня 2017
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что режиссер многострадальной «Матильды» Алексей Учитель является патриотом и заслуживает уважения.

«Мы с Учителем знакомы лично. Я уважаю его как человека, настроенного патриотически, мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Поклонской. Никто не пытается запретить. Поклонская пытается защитить свою позицию. Никаких решений запретительных по этому поводу нет», — сообщил президент во время прямой линии. К этому высказыванию Владимир Путин добавил, что знает и более «жесткие» картины о царской семье.

Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра»

Собственно, вопрос о нападках на фильм «Матильда», который в глаза никто еще не видел, задал актер Сергей Безруков. Он же упомянул недавние обыски в «Гоголь-центре» и квартире Кирилла Серебренникова, выразив обеспокоенность по поводу того, что кто-то намеренно пытается создать негативный фон среди деятелей культуры.

В ответ на это президент высказал мнение относительно стиля работы некоторых структур: «Если изъятие документов происходило при силовой поддержке, ничего умного в этом не вижу». А также подчеркнул, что ситуация вокруг обысков в «Гоголь-центре» никак не связана с политическим давлением на режиссера.

«Ограничений творческой деятельности режиссера Серебренникова не было и нет» - подытожил президент.
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Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра» фотографии
Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра» фотографии
Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра» фотографии
Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра» фотографии
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