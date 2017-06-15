Путин назвал режиссера «Матильды» патриотом и объяснил ситуацию вокруг «Гоголь-центра»

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что режиссер многострадальной «Матильды» Алексей Учитель
является патриотом и заслуживает уважения.
«Мы с Учителем знакомы лично. Я уважаю его как человека, настроенного патриотически, мне бы не хотелось вступать в его спор с депутатом Поклонской. Никто не пытается запретить. Поклонская пытается защитить свою позицию. Никаких решений запретительных по этому поводу нет»
, — сообщил президент во время прямой линии. К этому высказыванию Владимир Путин добавил, что знает и более «жесткие» картины о царской семье.
Собственно, вопрос о нападках на фильм «Матильда», который в глаза никто еще не видел, задал актер Сергей Безруков
. Он же упомянул недавние обыски в «Гоголь-центре»
и квартире Кирилла Серебренникова
, выразив обеспокоенность по поводу того, что кто-то намеренно пытается создать негативный фон среди деятелей культуры.
В ответ на это президент высказал мнение относительно стиля работы некоторых структур: «Если изъятие документов происходило при силовой поддержке, ничего умного в этом не вижу»
. А также подчеркнул, что ситуация вокруг обысков в «Гоголь-центре» никак не связана с политическим давлением на режиссера.
«Ограничений творческой деятельности режиссера Серебренникова не было и нет»
- подытожил президент.
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