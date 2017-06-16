Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России

13 июня 2017 года в Плесе (Ивановская область) состоялось открытие XI Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского
«Зеркало». Специальный приз за многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения в России получила Наина Иосифовна Ельцина. Приз вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Именно он 11 лет назад, будучи губернатором Ивановской области, стал родоначальником фестиваля «Зеркало», и поддерживает его до сих пор.
Михаил Мень отметил, что важнейший вклад в развитие фестиваля внес Фонд Б. Н. Ельцина и что «многолетний опыт сотрудничества с Фондом дал свой очевидный результат - сегодня фестиваль «Зеркало» можно, безусловно, считать состоявшимся».
Наина Иосифовна Ельцина поблагодарила фестиваль за награду:
«Спасибо за высокую честь, а именно так я воспринимаю эту награду. Я хочу сказать, что Фонд Ельцина всегда поддерживал кинематографистов и фестиваль «Зеркало». А с тех пор, как полтора года назад открылся Ельцин-центр в Екатеринбурге, мы стали проводить фестивали на своей площадке. У нас молодая творческая команда, и, когда мне хватает сил, мне самой хочется делать с ними общие дела. Я думаю, что фестивальное движение в России будет жить. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Я желаю всем здоровья и чтобы хватило сил на продолжение фестиваля на долгие-долгие годы».
Режиссер Павел Лунгин
, являющийся президентом фестиваля «Зеркало», также рассказал о помощи фонда: «Фонд Бориса Ельцина уже много лет оказывает поддержку фестивалю «Зеркало» - как символу и проводнику авторского кинематографа в России. Я вижу в этом последовательное отношение семьи Бориса Николаевича к свободе слова, к свободе выражения авторской позиции художника, к полному отсутствию цензуры – ко всем тем ценностям, которые были провозглашены первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным и стали символами новой России».
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