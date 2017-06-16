Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России

16 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
16 июня 2017
13 июня 2017 года в Плесе (Ивановская область) состоялось открытие XI Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало». Специальный приз за многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения в России получила Наина Иосифовна Ельцина. Приз вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Именно он 11 лет назад, будучи губернатором Ивановской области, стал родоначальником фестиваля «Зеркало», и поддерживает его до сих пор.

Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России

Михаил Мень отметил, что важнейший вклад в развитие фестиваля внес Фонд Б. Н. Ельцина и что «многолетний опыт сотрудничества с Фондом дал свой очевидный результат - сегодня фестиваль «Зеркало» можно, безусловно, считать состоявшимся».

Наина Иосифовна Ельцина поблагодарила фестиваль за награду:
«Спасибо за высокую честь, а именно так я воспринимаю эту награду. Я хочу сказать, что Фонд Ельцина всегда поддерживал кинематографистов и фестиваль «Зеркало». А с тех пор, как полтора года назад открылся Ельцин-центр в Екатеринбурге, мы стали проводить фестивали на своей площадке. У нас молодая творческая команда, и, когда мне хватает сил, мне самой хочется делать с ними общие дела. Я думаю, что фестивальное движение в России будет жить. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Я желаю всем здоровья и чтобы хватило сил на продолжение фестиваля на долгие-долгие годы».

Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России

Режиссер Павел Лунгин, являющийся президентом фестиваля «Зеркало», также рассказал о помощи фонда: «Фонд Бориса Ельцина уже много лет оказывает поддержку фестивалю «Зеркало» - как символу и проводнику авторского кинематографа в России. Я вижу в этом последовательное отношение семьи Бориса Николаевича к свободе слова, к свободе выражения авторской позиции художника, к полному отсутствию цензуры – ко всем тем ценностям, которые были провозглашены первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным и стали символами новой России».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Зеркало-2017: 5 фактов о фестивале имени Тарковского

Зеркало-2017: Фотоальбом фестиваля
персоны
Павел ЛунгинАндрей Тарковский

фотографии >>
Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России фотографии
Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России фотографии
Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России фотографии
Наина Ельцина получила приз за поддержку кино в России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.
Валерий Криштапенко
12 июня ушёл из жизни актёр Валерий Криштапенко.
Ада Волошина
10 июня ушла из жизни актриса Ада Волошина.

День рождения >>

Алина Булынко
Сергей Виноградов
Ольга Кузьмина
Сергей Мухин
Алла Осипенко
Анастасия Савосина
Юрий Тарасов
Анна Чиповская
Галина Яцкина
Даниэль Брюль
Арнольд Вослу
Гюнтер Кауфманн
Малгожата Немирская
Мисси Перегрим
Бруно Пуцулу
Джон Чо
все родившиеся 16 июня >>

Афиша кино >>

Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью