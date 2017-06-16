«Я платил ему 200 долларов»: Тиньков об Иване Урганте

Гостем авторской ютюб-программы спортивного журналиста Юрия Вдудя «вДудь» стал предприниматель Олег Тиньков.
Среди прочего Тиньков рассказал, как в 90-х ему посчастливилось стать одним из первых работодателей Ивана Урганта. Ургант подрабатывал в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, которым владел Тиньков.
«Когда я открыл ресторан в 1998 году, он у нас там подрабатывал местами. Потом, я помню, он подрабатывал в клубе «Луна». Он там был ведущим на ежедневной основе. Этот клуб был такой рассадник наркомании. Это к Ване никакого отношения не имело, он был просто ведущий! Я ему платил 200 долларов за ведение мероприятий».
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