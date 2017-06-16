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Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

16 июня
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16 июня 2017
Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

Сегодня актрисе Анне Чиповской исполнилось 30 лет, с чем мы ее от всей нашей коллективной души поздравляем. Доподлинно и широко известно, что именинница - талантливая актриса и весьма хороша собой. Кино-театр.ру вспоминает, какими еще интересными навыками и характеристиками обладает актриса.

Играет на фортепиано

Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

Отец Анны - джазовый музыкант. Поэтому неудивительно, что ребенка отправили в музыкальную школу. Музыкальное образование пригодилось Анне в работе над спектаклем «Три сестры», в котором она исполнила роль Маши. По сценарию Маша исполняет на пианино сложные композиции, написанные специально для постановки.

Поет

Анна определенно может петь. Что и доказал Роман Волобуев, попросив Анну исполнить кавер-версию на старую американскую песню «My Girl» (которая приобрела широкую популярность в исполнении группы Nirvana) для саундтрека его дебютного фильма «Холодный фронт». Мы никак не можем отделаться от мысли о том, что вдохновился Роман Олегович кавером Шарлотты Генсбур на песню Джимми Хендрикса «Hey, Joe», который вошел в саундтрек к фильму Ларса фон Триера «Нимфоманка».



Иван Ургант в одном и выпусков своего вечернего шоу спросил у Анны, почему она не спешит завоевывать российскую эстраду и отнять «деньги у них у всех». Анна ответила, что поет только в душе, а на сцене ей страшно.



Стреляет из лука

Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

По крайней мере, умеет. Все ради работы. Героиня Анны в фильме «Гороскоп на удачу» должна была стрелять из лука, поэтому актриса освоила этот вид спорта на съемках.


Перенесла звездную болезнь без осложнений

Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

В одном из ранних интервью Анна призналась, что на ее переходный возраст наложился побочный эффект в виде звездной болезни. Съемки в сериале «Дорогая Маша Березина» повысили самооценку Анны и принесли первые гонорары.
«Очень ударяет в неподготовленную голову. Вы себе даже не можете представить, какой я была звездой. У меня был огромный орден, и он мешал мне стоять ровно. Я превратилась в невероятную стерву. Я пила кровь у людей круглосуточно – литрами, с удовольствием. У меня не было никаких райдеров и требований, я просто была невероятно капризной 16-летней девочкой, вокруг которой безостановочно вертится весь мир». Позже Чиповская рассказала, что справиться ей помогла семья. «В какой-то момент я обратила внимание на то, что в нашей семье никто себя так, как я, никогда не ведет. Поняла, что я разочаровываю родных своим поведением. Благодаря им я просто переросла свою звездную болезнь».

Знает немецкий язык

Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

Родители Анны рассчитывали, что в будущем ее ждет карьера переводчика, поэтому отдали дочь в лингвистический колледж.

«По-настоящему хорошо в колледже преподавали фактически один язык - немецкий. И я его действительно знаю очень хорошо, но этому способствует и то, что мой папа живет в Берлине, и я его часто навещаю. А английский, не в обиду будет сказано преподавательскому составу колледжа, преподавался весьма посредственно, поэтому этот язык я знаю хуже, чем немецкий».

А мечтает Анна выучить итальянский и грузинский языки: «Я нахожу их самыми красивыми в мире. Грузия мне подходит по всем параметрам: по темпераменту, людям, еде. То же самое с Италией. Испанский — тоже очень красивый язык. Очень мужской. Когда мужчина говорит по‑испански, можно просто закрыть глаза и наслаждаться».

Занималась балетом

Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

«Я ходила в студию и могла похвастаться определенными успехами. Но у меня воли не хватало. А в балете без нее никуда. К тому же параллельно я занималась музыкой. Маме было тяжело водить меня и туда, и туда, поэтому в какой-то момент она выбрала фортепиано. Сама приняла решение, не спрашивая. Меня это очень разозлило. За то, что лишили любимого балета, я устроила дикий саботаж. Наотрез отказывалась играть гаммы и пьесы, заставить было невозможно. Со мной бывает крайне сложно, если я что-то уже решила. Теперь об этом жалею».

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Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской фотографии
Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской фотографии
Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской фотографии
Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской фотографии
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№ 1
ратич (томск)   16.06.2017 - 19:23
Русская Милла Йовович читать далее>>
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