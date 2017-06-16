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Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд показали Холодное танго

16 июня
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16 июня 2017
Вчера, 15 июня, в Москве состоялась премьера военной драмы Павла Чухрая «Холодное танго», открывшей в этом году фестиваль «Кинотавр». Действие фильма разворачивается в послевоенное время - Макс (Риналь Мухаметов) возвращается в Литву, чтобы разыскать подругу детства Лайму (Юлия Пересильд), чьи родители помогли ему прятаться во время войны от фашистов. По ряду причин Макс и Лайма не могут быть счастливы вместе даже после войны.

Юлия Пересильд и Риналь Мухаметов

«Мы стараемся никого не осуждать, а понять людей, которые оказались перед трудным нравственным выбором» - рассказал Павел Чухрай на пресс-конференции. «Каждый по-своему, со своими компромиссами, своим понимаем добра и зла на войне пытается остаться человеком».

Павел Чухрай

«Мы делали, в общем-то, «Ромео и Джульетту» в тех обстоятельствах, препятствиях и столкновениях, которые были в середине XX века» - уточнил режиссер.
Премьеру фильма посетили Валерий Тодоровский, Артур Смольянинов и Дарья Мельникова, Леонид Ярмольник, Анна Котова и многие другие.

Ренат Давлетьяров и Женя Малахова

Марина Александрова

Игорь Петренко со спутницей

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
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