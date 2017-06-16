Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд показали Холодное танго

Вчера, 15 июня, в Москве состоялась премьера военной драмы Павла Чухрая «Холодное танго»
, открывшей в этом году фестиваль «Кинотавр». Действие фильма разворачивается в послевоенное время - Макс (Риналь Мухаметов
) возвращается в Литву, чтобы разыскать подругу детства Лайму (Юлия Пересильд
), чьи родители помогли ему прятаться во время войны от фашистов. По ряду причин Макс и Лайма не могут быть счастливы вместе даже после войны.
«Мы стараемся никого не осуждать, а понять людей, которые оказались перед трудным нравственным выбором»
- рассказал Павел Чухрай на пресс-конференции. «Каждый по-своему, со своими компромиссами, своим понимаем добра и зла на войне пытается остаться человеком»
.
«Мы делали, в общем-то, «Ромео и Джульетту» в тех обстоятельствах, препятствиях и столкновениях, которые были в середине XX века»
- уточнил режиссер.
Премьеру фильма посетили Валерий Тодоровский
, Артур Смольянинов
и Дарья Мельникова
, Леонид Ярмольник
, Анна Котова
и многие другие.
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