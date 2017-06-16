Жители Праги не узнали Драко Малфоя

29-летний британский актер Том Фелтон
известен большинству зрителей как исполнитель роли противного Драко Малфоя - второго по счету антагониста в фильмах про «Гарри Поттера»
.
И если у Эммы Уотсон
и Дэниэла Рэдклиффа
с ролями проблем нет (последний не так давно блеснул в роли трупа в фильме «Перочинный человек»
), то Том может похвастаться разве что ролью в новом сезоне сериала «Флэш»
. Вероятно, причиной тому новое увлечение Тома - музыка. Актер не расстается с гитарой и играет везде, где только можно. Правда, прохожие его не узнают.
На днях актер разместил на своей странице в Инстаграме видео, на котором он играет на гитаре в центре Праги
. И никто из прохожих, кажется, не замечает, что перед ними звезда знаменитой франшизы.
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