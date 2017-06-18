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«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

18 июня
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18 июня 2017
Режиссер «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон рассказала журналу The Hollywood Reporter о том, как ей работалось на съемках первого фильма БДСМ-саги об Анастейше Стил и Кристиане Грее в паре с автором романов Э.Л. Джеймс. Последняя на протяжении всего съемочного процесса дышала Сэм в спину, ревниво оберегая каждую строчку оригинальных слабоумных диалогов.

«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

«Два совершенно разных творческих видения», объяснила Сэм разногласия с писательницей. «Ее видение против моего, и они диаметрально противоположны. За каждую сцену велась борьба. Это было тяжко. Как будто переходишь в гору болото из липкой смолы. Ее неизменным аргументом было «Это не то, чего ожидают фанаты». А я отвечала «Что ж, давайте попробуем придерживаться первоисточника и создавать что-то новое одновременно».

«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

Несмотря на то, что фильм все же собрал внушительную кассу, студия Universal приняла решение заменить Сэм на Джеймса Фоули, который снял продолжение романа.

«По предварительному плану я должна была снять следующие два фильма. Но руководство студии хотело посмотреть на сборы первого фильма, прежде чем обсуждать дальнейшее сотрудничество. С точки зрения сборов все было прекрасно. А вот наши отношения с Э.Л. Джеймс прекрасными не были вовсе».

Сэм долго не могла оправиться от этого изнурительного сотрудничества, но спустя два года она вернулась в строй, приняв участие в съемках нового сериала канала Netflix «Цыганка» с Наоми Уоттс в роли психотерапевта, которая вступает в самый что ни на есть половой контакт с близкими своих пациентов.

«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

Сэм выступила исполнительным продюсером шоу и сняла две первые серии. В интервью Сэм призналась, что с Netflix ей работается «на 50 оттенков лучше»: «Они принимали участие в съемках, присутствовали. Но без какой-либо демонстрации силы. Они доверились мне».

Рассказав в интервью о своих родителях и взрослении, художественной деятельности и борьбе с раком, Сэм перешла к вопросу о своем «неравном браке» с актером Аароном Тейлором-Джонсоном, который на 23 года ее моложе. Сэм и Аарон познакомились 8 лет назад на съемках ее режиссерского дебюта «Стать Джоном Ленноном», в котором 18-летний Джонсон сыграл молодого Джона Леннона.

«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

Пара объявила о помолвке на премьере фильма в октябре 2009. Сэм тогда было 42 года. Можно представить себе реакцию общественности, чья прогрессивность имеет весьма конкретные границы. Поженились они только в 2012 году после рождения их второй дочери. И взяли фамилии друг друга. Для Сэм это уже второй брак.

«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

«Если бы мне было не наплевать на чужое мнение, я скорее всего была бы самым несчастливым человеком, состоящим, вероятно, в несчастливом браке», - заявила режиссер в ответ на многочисленные шутки о своем неравном браке с Аароном. «Людям нравится обсуждать это. А я на это могу сказать «Ну да, только вот этот союз гораздо лучше моего предыдущего брака. И он длится дольше, чем браки большого количества моих друзей».
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50 оттенков серогоНа пятьдесят оттенков темнееСтать Джоном Ленноном

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«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого» фотографии
«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого» фотографии
«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого» фотографии
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