«Как будто переходишь болото из липкой смолы»: Сэм Тейлор-Джонсон о работе над фильмом «50 оттенков серого»

Режиссер «50 оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон рассказала журналу The Hollywood Reporter
о том, как ей работалось на съемках первого фильма БДСМ-саги об Анастейше Стил и Кристиане Грее в паре с автором романов Э.Л. Джеймс. Последняя на протяжении всего съемочного процесса дышала Сэм в спину, ревниво оберегая каждую строчку оригинальных
слабоумных
диалогов.
«Два совершенно разных творческих видения»
, объяснила Сэм разногласия с писательницей. «Ее видение против моего, и они диаметрально противоположны. За каждую сцену велась борьба. Это было тяжко. Как будто переходишь в гору болото из липкой смолы. Ее неизменным аргументом было «Это не то, чего ожидают фанаты». А я отвечала «Что ж, давайте попробуем придерживаться первоисточника и создавать что-то новое одновременно».
Несмотря на то, что фильм все же собрал внушительную кассу, студия Universal приняла решение заменить Сэм на Джеймса Фоули
, который снял продолжение романа
.
«По предварительному плану я должна была снять следующие два фильма. Но руководство студии хотело посмотреть на сборы первого фильма, прежде чем обсуждать дальнейшее сотрудничество. С точки зрения сборов все было прекрасно. А вот наши отношения с Э.Л. Джеймс прекрасными не были вовсе»
.
Сэм долго не могла оправиться от этого изнурительного сотрудничества, но спустя два года она вернулась в строй, приняв участие в съемках нового сериала канала Netflix «Цыганка»
с Наоми Уоттс
в роли психотерапевта, которая вступает в самый что ни на есть половой контакт с близкими своих пациентов.
Сэм выступила исполнительным продюсером шоу и сняла две первые серии. В интервью Сэм призналась, что с Netflix ей работается «на 50 оттенков лучше»: «Они принимали участие в съемках, присутствовали. Но без какой-либо демонстрации силы. Они доверились мне»
.
Рассказав в интервью о своих родителях и взрослении, художественной деятельности и борьбе с раком, Сэм перешла к вопросу о своем «неравном браке» с актером Аароном Тейлором-Джонсоном
, который на 23 года ее моложе. Сэм и Аарон познакомились 8 лет назад на съемках ее режиссерского дебюта «Стать Джоном Ленноном»
, в котором 18-летний Джонсон сыграл молодого Джона Леннона.
Пара объявила о помолвке на премьере фильма в октябре 2009. Сэм тогда было 42 года. Можно представить себе реакцию общественности, чья прогрессивность имеет весьма конкретные границы. Поженились они только в 2012 году после рождения их второй дочери. И взяли фамилии друг друга. Для Сэм это уже второй брак.
«Если бы мне было не наплевать на чужое мнение, я скорее всего была бы самым несчастливым человеком, состоящим, вероятно, в несчастливом браке»
, - заявила режиссер в ответ на многочисленные шутки о своем неравном браке с Аароном. «Людям нравится обсуждать это. А я на это могу сказать «Ну да, только вот этот союз гораздо лучше моего предыдущего брака. И он длится дольше, чем браки большого количества моих друзей».
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