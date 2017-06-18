Мария Голубкина выходит замуж за сына Василия Ливанова

На днях гостьей телепередачи «Секрет на миллион» на канале НТВ стала актриса Мария Голубкина, которая раскрыла, наконец, личность своего будущего мужа. Больше года Мария живет к фактическом браке с Борисом Ливановым, сыном актера Василия Ливанова. Причем, познакомились Мария и Борис около 25 лет назад в театральном училище, но мимолетно. За последующие годы оба успели обзавестись семьями и детьми. А Борис успел и кое-что еще.
Возобновил отношение Борис: по словам актрисы, он позвонил ей, они проговорили всю, ночь, затем встретились и больше не расставались.
Но в передаче все-таки всплыла история с тюремным заключением Бориса, который получил 8-летний срок за «нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего», но отсидев пять лет, вышел досрочно в прошлом году. Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева не могла не спросить Голубкину, не смущает ли её этот момент в биографии её избранника.
«Не смущает. Наоборот. Это просто круто. Это человек, у которого есть жизненный опыт. Я для себя решила уже давно, что полюбить никого не смогу. В моем сердце нет места даже для хомячка, там все занято. И вот встречается человек, с которым мы говорим на одном языке» - ответила актриса.
Кино-театр.ру рекомендует посмотреть хотя бы отрывки из передачи - манеру речи и интонации Марии Голубкиной невозможно передать в тексте.
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