Ольга Зуева рассказала о своем романе с Данилой Козловским

Секс-символ российского кинематографа Данила Козловский работает на данный момент над своим режиссерским дебютом - спортивной драмой «Тренер», в которой актер приберег для себя еще и главную роль. Партнершей Козловского по площадке стала его возлюбленная - 32-летняя модель и актриса Ольга Зуева. Журналистам канала НТВ удалось пообщаться с Данилой и Ольгой на съемочной площадке фильма в Новороссийске.
Со слов Зуевой становится понятно, что они давно живут вместе:
«Идеальный завтрак для меня и для Дани - это завтрак дома. Я всегда готовлю завтрак, неважно, во сколько мы просыпаемся - посидеть полчаса, позавтракать. Салат, кофе, какие-то там сладости».
О своих отношениях с Козловским актриса говорит общими фразами:
«Я достаточно взрывоопасный человек. Я очень эмоциональная, и у нас бывают моменты, когда эмоциональность зашкаливает с двух сторон, и такое ощущение, что сейчас все взорвется, но как-то нет, не взрывается».
В феврале текущего года, когда пара отдыхала в Токио, на страничке Козловского в Инстаграме появилась фотография руки Зуевой с кольком на безымянном пальце. Изображение удобрило почву для спекуляций на тему скорой женитьбы актера. Ольга никак эти слухи не подтверждает, хотя косвенно намекает на«семейную жизнь».
«Учитывая наши планы, я думаю, что мы будем проводить некоторое время в Нью-Йорке. Можно развиваться в разных направлениях и иметь два дома, и три дома. Даже в таком неудобном и шумном городе как Москва я вижу людей, которые умудряются жить нормальной семейной жизнью».
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