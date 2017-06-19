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Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу

19 июня
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19 июня 2017
Памела Андерсон вот уже полгода навещает своего возлюбленного Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где «киберпреступник» безвылазно просиживает последние пять лет. 49-летняя актриса отчаянно хочет помочь Джулиану вновь обрести свободу. Ради этого она готова поехать хоть в Китай, лишь бы Джулиану кто-нибудь дал уже свободу и убежище.

Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу

На своем сайте Памела написала эссе «Почему мое сердце с Джулианом Ассанжем» - длинное послание к великим мира сего с просьбой помочь Джулиану. Среди потенциальных благодетелей: президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, которых Памела пригласила на открытие своего вегетарианского ресторана во Франции, и лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который, по мнению Памелы, «может и должен стать» следующим Премьер Министром, заменив на посту «худшего Премьера в истории» Терезу Мэй. Последняя насолила Памеле тем, что «будучи одной ногой в могиле», плевать хотела на нищих и Ассанжа и вот уже пять лет держит возлюбленного актрисы взаперти.
В конце своего послания Памела призывает прекратить кибервойны и геополитические распри, а также - пытки бедных животных. Публикует стихотворение Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный» и признается в любви Ассанжу.

Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу

«Неважно, где я нахожусь, я не могу забыть о том, что этот человек изолирован от общества в Посольстве Эквадора. Человек, который стольким рискнул и получил так мало благодарности.

Думая о Джулиане, я задаюсь вопросом - какие качества в мужчине самые сексуальные?
Определенно, самые сексуальные качества в мужчине - это храбрость и мужество. Сексуальность мужчины заключается в демонстрации силы. В наличии убеждений и отваги за эти убеждения постоять.

Подумайте о мужчине, который пренебрег своими интересами во имя противостояния всем, кто пользуясь своей властью, унижает людей. Который постоял за справедливость и правду.

Многие люди имеют достаточно храбрости и силы, чтобы защитить свои убеждения. Но сколько из них бросили вызов владельцам неограниченной власти, за которыми 1200 военных баз по всему миру?
Когда результатом борьбы за их убеждения станет открытый конфликт с правительством Соединенных Штатов, сколько людей будут придерживаться своих принципов до конца?

Семь лет назад стремление Джулиана к справедливости привело его к конфронтации с сильнейшей властью в мире. Джулиан был и остается крестоносцем справедливости и правды. Он пытался показать миру убийства, которые были совершены в Ираке.

Он пытался показать миру скрытые преступления, которые могли бы изменить нашу точку зрения и, в конечном счете, прекратить войну в Ираке. Чтобы подвергнуть сомнению необходимость войны и авторитет власти. Чтобы осветить деятельность власть имущих. Он противостоял правительству США, Пентагону, ЦРУ, ФБР и Белому Дому. И он не дрогнул. И до сих пор держится. Придерживается своего курса. Он знал, что делает. Когда на него бросились с нападками, он остался тверд. Он проявил упорство.

И он выиграл. WikiLeaks ничего не упустило из виду. Ничего не было скрыто. Революции свершились по всему миру. Пентагон отступил.

Нет больше администрации Обамы, нет госсекретаря Хиллари Клинтон.
Джулиан победил, и мы все выиграли от этого. Он ополчился против Левиафана и выиграл. Это сексуально.

Джулиан застрял в маленькой комнатке на пять лет, а до этого он два года был под домашним арестом. Он выиграл свое дело против Швеции. Все оправдания испарились. Нет больше причин, препятствующих его освобождению.

Но Тереза Мэй, которая держит его взаперти в посольстве вот уже пять лет - отказывается отпускать его. Тереза Мэй, которая уже одной ногой в могиле. Тереза Мэй, которая не подаст руки жертвам пожара в Grenfell Tower. Которой наплевать на нищих людей. Которой наплевать на справедливость и мир. Которой нет дела до Джулиана. Худший Премьер Министр в современной истории.

Это серьезно! Я обращаюсь к лидерам, которые могут повлиять на тяжелое положение Джулиана.

Я обращаюсь к Эммануэлю Макрону и его супруге Брижит Тронье. Как резидент Франции, моего приемного дома, я бы хотела встретиться с вами и обсудить положение Джулиана. Я открываю новый вегетарианский ресторан во Франции в июле, и хотела бы передать приглашение новому президенту и его первой леди. Присоединяйтесь ко мне в день, когда я открою двери своего заведения, и мы сядем и за хорошим ужином обсудим, что можно сделать для Джулиана. Франция может продемонстрировать свою силу, так же как и вы, если вы предоставите убежище Джулиану.

Я обращаюсь к Джереми Корбину, который может и должен стать следующим Премьер Министром. Джереми, мы с вами разделяем любовь и сострадание к животным. Вы и Джулиан оба знаете, какими порочными могут быть СМИ Великобритании, и каким несправедливым может быть действующее правительство. Джулиану следует дать безопасный проход и компенсацию. Я смотрела последние выборы в Великобритании с величайшим интересом. Я радовалась поворотам в судьбе вашей партии. Вы определенно достойный и честный человек. Когда вы придете к власти, вы должны реабилитировать репутацию Великобритании в Латинской Америке! Вы должны уличить угрозу со стороны правительства Кэмерона, нарушающего Венские конвенции, признать решение ООН, согласно которому Джулиан задержан произвольно. Освободите Джулиана. Весь мир праздновал бы его свободу, а Великобритания показала бы всем свое намерение изменить свою внешнюю политику.

В Соединенных Штатах все обстоит достаточно тяжело. Глава ЦРУ вышел на тропу войны против Джулиана и WikiLeaks. Президент Трамп, извлекший пользу из публикаций на WikiLeaks, не встал на защиту права Джулиана публиковаться. Я обращаюсь к Президенту Трампу, к Иванке, к правым и левым, не поддерживающим Клинтон: пожалуйста, давайте объединимся и организуем освобождение Джулиана. WikiLeaks - попытка подарить Первую Поправку всему миру. Давайте не убивать ее у себя же дома.

Я также обращаюсь к Китаю. Слишком много поставлено на карту, чтобы потворствовать всем геополитическим столкновениям, которые сейчас происходят в мире. Мы должны работать вместе, чтобы построить лучший мир. Я напишу любовное письмо Китаю. Я поеду туда и открою Китай для себя, и покажу его сильные стороны миру. Я уверена, что Китай может быть символом мира и силы и совершать правильные поступки. Я буду защищать Джулиана перед лидерами Китая. Китай может помочь Джулиану.

Мы должны перевернуть мир. Остановите эскалацию кибервойн. Остановите геополитические распри. Прекратите вмешиваться в выборы. Хватит мучить животных и есть их. Прекратите писать речи на козлиных шкурах. Освобождение Джулиана может изменить все. Во имя лучшего мира!

(Для Джулиана)

Непокоренный

Из-под покрова тьмы ночной,
Из чёрной ямы страшных мук
Благодарю я всех Богов
За мой непокорённый дух.

И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слёз,
Дальнейший путь не ясен, пусть,
Но всё же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.

Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души.

Я люблю тебя,
Памела».
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Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу фотографии
Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу фотографии
Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу фотографии
Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу фотографии
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