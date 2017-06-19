Памела Андерсон умоляет Президента Франции помочь Джулиану Ассанжу

Памела Андерсон
вот уже полгода навещает своего возлюбленного Джулиана Ассанжа
в посольстве Эквадора в Лондоне, где «киберпреступник» безвылазно просиживает последние пять лет. 49-летняя актриса отчаянно хочет помочь Джулиану вновь обрести свободу. Ради этого она готова поехать хоть в Китай, лишь бы Джулиану кто-нибудь дал уже свободу и убежище.
На своем сайте Памела написала эссе «Почему мое сердце с Джулианом Ассанжем»
- длинное послание к великим мира сего с просьбой помочь Джулиану. Среди потенциальных благодетелей: президент Франции Эммануэль Макрон с супругой, которых Памела пригласила на открытие своего вегетарианского ресторана во Франции, и лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который, по мнению Памелы, «может и должен стать» следующим Премьер Министром, заменив на посту «худшего Премьера в истории» Терезу Мэй. Последняя насолила Памеле тем, что «будучи одной ногой в могиле», плевать хотела на нищих и Ассанжа и вот уже пять лет держит возлюбленного актрисы взаперти.
В конце своего послания Памела призывает прекратить кибервойны и геополитические распри, а также - пытки бедных животных. Публикует стихотворение Уильяма Эрнеста Хенли «Непокоренный» и признается в любви Ассанжу.
«Неважно, где я нахожусь, я не могу забыть о том, что этот человек изолирован от общества в Посольстве Эквадора. Человек, который стольким рискнул и получил так мало благодарности.
Думая о Джулиане, я задаюсь вопросом - какие качества в мужчине самые сексуальные?
Определенно, самые сексуальные качества в мужчине - это храбрость и мужество. Сексуальность мужчины заключается в демонстрации силы. В наличии убеждений и отваги за эти убеждения постоять.
Подумайте о мужчине, который пренебрег своими интересами во имя противостояния всем, кто пользуясь своей властью, унижает людей. Который постоял за справедливость и правду.
Многие люди имеют достаточно храбрости и силы, чтобы защитить свои убеждения. Но сколько из них бросили вызов владельцам неограниченной власти, за которыми 1200 военных баз по всему миру?
Когда результатом борьбы за их убеждения станет открытый конфликт с правительством Соединенных Штатов, сколько людей будут придерживаться своих принципов до конца?
Семь лет назад стремление Джулиана к справедливости привело его к конфронтации с сильнейшей властью в мире. Джулиан был и остается крестоносцем справедливости и правды. Он пытался показать миру убийства, которые были совершены в Ираке.
Он пытался показать миру скрытые преступления, которые могли бы изменить нашу точку зрения и, в конечном счете, прекратить войну в Ираке. Чтобы подвергнуть сомнению необходимость войны и авторитет власти. Чтобы осветить деятельность власть имущих. Он противостоял правительству США, Пентагону, ЦРУ, ФБР и Белому Дому. И он не дрогнул. И до сих пор держится. Придерживается своего курса. Он знал, что делает. Когда на него бросились с нападками, он остался тверд. Он проявил упорство.
И он выиграл. WikiLeaks ничего не упустило из виду. Ничего не было скрыто. Революции свершились по всему миру. Пентагон отступил.
Нет больше администрации Обамы, нет госсекретаря Хиллари Клинтон.
Джулиан победил, и мы все выиграли от этого. Он ополчился против Левиафана и выиграл. Это сексуально.
Джулиан застрял в маленькой комнатке на пять лет, а до этого он два года был под домашним арестом. Он выиграл свое дело против Швеции. Все оправдания испарились. Нет больше причин, препятствующих его освобождению.
Но Тереза Мэй, которая держит его взаперти в посольстве вот уже пять лет - отказывается отпускать его. Тереза Мэй, которая уже одной ногой в могиле. Тереза Мэй, которая не подаст руки жертвам пожара в Grenfell Tower. Которой наплевать на нищих людей. Которой наплевать на справедливость и мир. Которой нет дела до Джулиана. Худший Премьер Министр в современной истории.
Это серьезно! Я обращаюсь к лидерам, которые могут повлиять на тяжелое положение Джулиана.
Я обращаюсь к Эммануэлю Макрону и его супруге Брижит Тронье. Как резидент Франции, моего приемного дома, я бы хотела встретиться с вами и обсудить положение Джулиана. Я открываю новый вегетарианский ресторан во Франции в июле, и хотела бы передать приглашение новому президенту и его первой леди. Присоединяйтесь ко мне в день, когда я открою двери своего заведения, и мы сядем и за хорошим ужином обсудим, что можно сделать для Джулиана. Франция может продемонстрировать свою силу, так же как и вы, если вы предоставите убежище Джулиану.
Я обращаюсь к Джереми Корбину, который может и должен стать следующим Премьер Министром. Джереми, мы с вами разделяем любовь и сострадание к животным. Вы и Джулиан оба знаете, какими порочными могут быть СМИ Великобритании, и каким несправедливым может быть действующее правительство. Джулиану следует дать безопасный проход и компенсацию. Я смотрела последние выборы в Великобритании с величайшим интересом. Я радовалась поворотам в судьбе вашей партии. Вы определенно достойный и честный человек. Когда вы придете к власти, вы должны реабилитировать репутацию Великобритании в Латинской Америке! Вы должны уличить угрозу со стороны правительства Кэмерона, нарушающего Венские конвенции, признать решение ООН, согласно которому Джулиан задержан произвольно. Освободите Джулиана. Весь мир праздновал бы его свободу, а Великобритания показала бы всем свое намерение изменить свою внешнюю политику.
В Соединенных Штатах все обстоит достаточно тяжело. Глава ЦРУ вышел на тропу войны против Джулиана и WikiLeaks. Президент Трамп, извлекший пользу из публикаций на WikiLeaks, не встал на защиту права Джулиана публиковаться. Я обращаюсь к Президенту Трампу, к Иванке, к правым и левым, не поддерживающим Клинтон: пожалуйста, давайте объединимся и организуем освобождение Джулиана. WikiLeaks - попытка подарить Первую Поправку всему миру. Давайте не убивать ее у себя же дома.
Я также обращаюсь к Китаю. Слишком много поставлено на карту, чтобы потворствовать всем геополитическим столкновениям, которые сейчас происходят в мире. Мы должны работать вместе, чтобы построить лучший мир. Я напишу любовное письмо Китаю. Я поеду туда и открою Китай для себя, и покажу его сильные стороны миру. Я уверена, что Китай может быть символом мира и силы и совершать правильные поступки. Я буду защищать Джулиана перед лидерами Китая. Китай может помочь Джулиану.
Мы должны перевернуть мир. Остановите эскалацию кибервойн. Остановите геополитические распри. Прекратите вмешиваться в выборы. Хватит мучить животных и есть их. Прекратите писать речи на козлиных шкурах. Освобождение Джулиана может изменить все. Во имя лучшего мира!
(Для Джулиана)
Непокоренный
Из-под покрова тьмы ночной,
Из чёрной ямы страшных мук
Благодарю я всех Богов
За мой непокорённый дух.
И я, попав в тиски беды,
Не дрогнул и не застонал,
И под ударами судьбы
Я ранен был, но не упал.
Тропа лежит средь зла и слёз,
Дальнейший путь не ясен, пусть,
Но всё же трудностей и бед
Я, как и прежде, не боюсь.
Не важно, что врата узки,
Меня опасность не страшит.
Я — властелин своей судьбы,
Я — капитан своей души.
Я люблю тебя,
Памела».
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