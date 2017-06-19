Актера Сергея Година избили в одном из московских клубов

Актер Сергей Годин
, известный по работам в фильме «Дуэлянт»
, сериалах «Выжить после»
и «Волчье солнце»
, был избит в одном из клубов Москвы.
Потасовка началась на танцполе, когда он плечом столкнулся с каким-то мужчиной. Вслед за нецензурной бранью в адрес Сергея полетел стакан. Актер получил перелом скуловой кости и легкое сотрясение мозга. Из клуба актера увезли на скорой помощи. Ему пришлось зашивать раны на лице.
Нападавшие успели скрыться, но уголовное дело возбуждено. Для Година это происшествие оказалось неприятным вдвойне - мало того, что он получил увечья, ему, вероятно, придется еще и заплатить неустойку за срыв съемочного графика. Годин на данный момент задействован в проекте и через 2 дня ему нужно выйти на съемки. Чего он сделать по очевидным причинам не сможет. Актер планирует потребовать со своих обидчиков компенсацию, равную ожидающей его неустойке.
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