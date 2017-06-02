Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию

2 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
2 июня 2017
Сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица («Андерграунд», «Папа в командировке», «Черная кошка, белый кот») попал в автомобильную аварию, которая произошла на территории Сербии между городами Чачаком и Белградом. Кустурица находился на пассажирском сидении автомобиля Mercedes, когда водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию

По словам продюсера Мирко Раденовича, Кустурица не получил серьезных телесных повреждений, но водитель пострадал. На место происшествия оперативно приехали медики и оказали пострадавшим первую помощь, после чего водитель и режиссер были госпитализированы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Чарли Шин подвергся экспериментальному лечению ВИЧ

Джонни Депп нуждается в помощи врачей
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Эмир Кустурица
фильмы
АндерграундПапа в командировкеЧёрная кошка, белый кот

фотографии >>
Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию фотографии
Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию фотографии
Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию фотографии
Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.

День рождения >>

Иван Добронравов
Пётр Кислов
Александр Попов (IV)
Олег Савкин
Юлия Снигирь
Юрий Тимошенко
Борис Толмазов
Станислав Чекан
Алёна Яковлева
Стэйси Кич (II)
Закари Куинто
Доминик Купер
Мартен Ламот
Джастин Лонг
Вентворт Миллер
Шимон Сендровский
все родившиеся 2 июня >>

Афиша кино >>

Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Одарённая
драма, социальная драма
США, 2017
Подводная эра
научная фантастика, приключения
Испания, 2017
Развод по-французски
комедия
Франция, 2016
Спасатели Малибу
комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью