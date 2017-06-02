Эмир Кустурица попал в автомобильную аварию

Сербский режиссер, актер и музыкант Эмир Кустурица
(«Андерграунд»
, «Папа в командировке»
, «Черная кошка, белый кот»
) попал в автомобильную аварию, которая произошла на территории Сербии между городами Чачаком и Белградом. Кустурица находился на пассажирском сидении автомобиля Mercedes, когда водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.
По словам продюсера Мирко Раденовича, Кустурица не получил серьезных телесных повреждений, но водитель пострадал. На место происшествия оперативно приехали медики и оказали пострадавшим первую помощь, после чего водитель и режиссер были госпитализированы.
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