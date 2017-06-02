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Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова

2 июня
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2 июня 2017
22 июня откроется 39-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ), которому в этом году увеличили финансирование.

Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова


В состав жюри фестиваля вошли иранский режиссер Реза Миркарими, финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер и сценарист Альберт Серра и итальянская актриса Орнелла Мути, у которой за последние полгода сложились весьма близкие и теплые отношения с Москвой.

Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова

В основном конкурсе фестиваля представлены 11 лент, среди которых две российские: «Карп замороженный» Владимира Котта с Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в ролях, а также «Купи меня» Вадима Перельмана с Юлией Хлыниной и Светланой Устиновой.
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фильмы
Карп отмороженныйКупи меня

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Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова фотографии
Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова фотографии
Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова фотографии
Орнелла Мути будет судить фильмы на фестивале Михалкова фотографии
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