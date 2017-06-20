Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет

Брак с Томом Крузом превратил ее из австралийской актрисы в Голливудскую знаменитость. Круз тогда был настоящей звездой, играл в драмах оскаровского масштаба и не ассоциировался исключительно с боевиками. А Николь, хоть и снималась у Гаса Ван Сента, все же как будто шла в одном комплекте с Крузом (три совместных фильма, как никак) в качестве бесплатного приложения.
Симптоматично, что последняя совместная работа с Крузом была сделана на излете их разваливающегося брака. Причем, многие увидели в работе Кубрика зловещую злонамеренность - Кидман и Круз играют в «С широко закрытыми глазами» супружескую пару в самом расцвете семейного кризиса. Актеры подписали открытые контракты, согласно которым съемочный период не был ограничен каким-то определенным сроком. По сути, они достаточно продолжительное время жили в судьбе своих героев - отчужденных супругов, и это, по мнению многих, привело к разводу актеров в 2001 году.
Есть еще один нюанс - герой Круза то ли оказывается, то ли не оказывается на вечеринке тайного общества анонимных гедонистов, что повергает его в смятение. В реальности Круз являлся и является амбассадором Церкви Сайентологов - влиятельного учреждения, которое процветает, занимаясь сбором компромата на своих прихожан, и очень неохотно расстается с медийными и обеспеченными членами конгрегации. Есть вероятность, что брак Кидман и Круза развалил вовсе не покойный Кубрик, а духовный лидер Сайентологов и преемник Хаббарда Дэвид Мискэвидж. Кидман, чей отец был клиническим психологом, не приняла веру мужа и, скорее всего, неоднократно подвергала сомнению деятельность этого мощного института. Следовательно, являлась угрозой для Мискэвиджа, которому очень нужен был Круз, с наигранным энтузиазмом вещающий о прелестях сайентологии. Но это, конечно же, всего лишь теория.
И вот, кажется, лучшее, что случилось с карьерой Николь - это развод с Томом Крузом. Переломной вехой в ее карьере стала главная роль в фильме Алехандро Аменабара«Другие». Кидман как будто выбралась из под нависающей тени успеха бывшего мужа и позволила миру разглядеть себя повнимательнее, вне какого-либо контекста. И тут еще выяснилось, что она может все. Несколькими месяцами раньше «Других» вышел «Мулен Руж» австралийца База Лурмана, в котором Николь предстала в образе чахоточной куртизанки и продемонстрировала неплохие певческие и хореографические данные. Хотя у МакГрэгора получилось еще лучше.
Тогда же, в 2001 году из каждого утюга звучал кавер на песню Somethin' Stupid, которую Николь исполнила в дуэте с британским певцом Робби Уильямсом. Николь просто взяла и заполнила собой информационное пространство.
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