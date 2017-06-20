Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет

20 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
20 июня 2017
Сегодня Николь Кидман исполнилось 50 лет, и в это сложно поверить.

Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет

С минувшего Каннского кинофестиваля Николь увезла Специальный приз за нечеловеческое трудолюбие - в конце концов, целых четыре фильма с ее участием были показаны в разных программах фестиваля. А сама Николь лишний раз доказала, что взяв низкий старт 16 лет назад, не собирается делать никаких передышек.

Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет

Брак с Томом Крузом превратил ее из австралийской актрисы в Голливудскую знаменитость. Круз тогда был настоящей звездой, играл в драмах оскаровского масштаба и не ассоциировался исключительно с боевиками. А Николь, хоть и снималась у Гаса Ван Сента, все же как будто шла в одном комплекте с Крузом (три совместных фильма, как никак) в качестве бесплатного приложения.

Далеко-Далеко

Симптоматично, что последняя совместная работа с Крузом была сделана на излете их разваливающегося брака. Причем, многие увидели в работе Кубрика зловещую злонамеренность - Кидман и Круз играют в «С широко закрытыми глазами» супружескую пару в самом расцвете семейного кризиса. Актеры подписали открытые контракты, согласно которым съемочный период не был ограничен каким-то определенным сроком. По сути, они достаточно продолжительное время жили в судьбе своих героев - отчужденных супругов, и это, по мнению многих, привело к разводу актеров в 2001 году.

Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет

Есть еще один нюанс - герой Круза то ли оказывается, то ли не оказывается на вечеринке тайного общества анонимных гедонистов, что повергает его в смятение. В реальности Круз являлся и является амбассадором Церкви Сайентологов - влиятельного учреждения, которое процветает, занимаясь сбором компромата на своих прихожан, и очень неохотно расстается с медийными и обеспеченными членами конгрегации. Есть вероятность, что брак Кидман и Круза развалил вовсе не покойный Кубрик, а духовный лидер Сайентологов и преемник Хаббарда Дэвид Мискэвидж. Кидман, чей отец был клиническим психологом, не приняла веру мужа и, скорее всего, неоднократно подвергала сомнению деятельность этого мощного института. Следовательно, являлась угрозой для Мискэвиджа, которому очень нужен был Круз, с наигранным энтузиазмом вещающий о прелестях сайентологии. Но это, конечно же, всего лишь теория.

Другие

И вот, кажется, лучшее, что случилось с карьерой Николь - это развод с Томом Крузом. Переломной вехой в ее карьере стала главная роль в фильме Алехандро Аменабара «Другие». Кидман как будто выбралась из под нависающей тени успеха бывшего мужа и позволила миру разглядеть себя повнимательнее, вне какого-либо контекста. И тут еще выяснилось, что она может все. Несколькими месяцами раньше «Других» вышел «Мулен Руж» австралийца База Лурмана, в котором Николь предстала в образе чахоточной куртизанки и продемонстрировала неплохие певческие и хореографические данные. Хотя у МакГрэгора получилось еще лучше.






Тогда же, в 2001 году из каждого утюга звучал кавер на песню Somethin' Stupid, которую Николь исполнила в дуэте с британским певцом Робби Уильямсом. Николь просто взяла и заполнила собой информационное пространство.



С этого момента Кидман уверено движется к статусу «легендарная актриса», беря зрителя измором и не сбавляя темпа. При этом ее не упрекнешь в скрупулезной избирательности ролей - с ней, например, случился фильм «Именинница», а позже - совершенно безумный «Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус»как он случился с Робертом Дауни-младшим, лучше вообще не думать). И пока ее бывший муж прыгал на диване в студии Опры, сгорая от любви к Кэти Холмс, и планомерно снижал планку в выборе ролей, Кидман снялась у Триера и Энтони Мингеллы и получила Оскара за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы».

Догвилль

Сегодня Кидман, даже несмотря на немногочисленные промахи в выборе ролей, символизирует собой некий знак исполнительского качества. Николь может позволить себе роль в многосерийной телевизионной драме (и переплюнуть всех коллег по площадке) и «Аквамене», не беспокоясь о том, что «серьезные» режиссеры перестанут рассматривать ее кандидатуру.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Как в кино»: 16 звездных романов на съемочной площадке
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Алехандро АменабарГас Ван СентРоберт Дауни мл.Николь КидманТом КрузСтэнли КубрикКэти Холмс
фильмы
Воображаемый портрет Дианы АрбусДалеко-далекоДни громаДогвилльДругиеИменинницаМёртвый штильМулен Руж!С широко закрытыми глазамиУмереть во имяЧасы

фотографии >>
Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет фотографии
Дни Грома
Портрет леди: Николь Кидман исполнилось 50 лет фотографии
Мулен Руж
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Григорьев
17 июня ушёл из жизни режиссёр-документалист Игорь Григорьев.
Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.
Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.

День рождения >>

Мария Аниканова
Александр Баргман
Владимир Емельянов
Владимир Коренев
Алёна Кузнецова
Людмила Марченко
Ольга Прокофьева
Полина Стрельникова
Иван Шабалтас
Дэнни Айелло
Джон Гудман
Николь Кидман
Кэнди Кларк
Оди Мерфи
Россана Подеста
Эррол Флинн
все родившиеся 20 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью