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Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда»

20 июня
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20 июня 2017
В книжных магазинах Екатеринбурга с сегодняшнего дня можно найти книгу «Ложь "Матильды"», которая критикует новую картину Алексея Учителя. Автором «потенциального бестселлера» выступил кандидат исторических наук и исследователь эпохи Николая II Петра Мультатули. Произведение было написано по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая не скрывает своего негативного отношения к картине о романе царя с балериной.

Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда»

К слову, книга вышла в прокат раньше, чем фильм «Матильда». В предисловии сообщается: «Депутатом Государственной думы Н. В. Поклонской перед нами были поставлены следующие вопросы: 1. Какие образы исторических лиц Российской империи, а также канонизированных РПЦ святого Государя Николая II, Государыни Александры Федоровны формируются фильмом "Матильда" Алексея Учителя? 2. Искажаются ли реальные факты в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя, если да, то какие именно элементы и особенности дают основание для такого вывода?».

В книге, отмечаются, что многие сцены в художественном фильме являются вымыслом авторов, а также отрицается любовная связь между Николаем II и Матильдой Кшесинской.

Тираж «Лжи "Матильды"» составляет три тысячи экземпляров. Книга подготовлена издательством екатеринбургского Храма-на-крови и отпечатана по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда»

Напомним, что в ноябре 2016 года Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить новый фильм Учителя на предмет оскорбления чувств верующих. в начале июня фильм всё же получил одобрение Госдумы.

Премьера «Матильды» запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат картина выйдет 25 октября.
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Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда» фотографии
Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда» фотографии
Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда» фотографии
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обсуждение >>
№ 2
слон тЕлефан   20.06.2017 - 20:43
Во сюжет для новых серий"Крымской сакуры"Давайте,ребята.комедию снимайте! читать далее>>
№ 1
Foma   20.06.2017 - 19:27
Типичный пример эффекта Стрейзанд. Если бы не Наталья Поклонская, то фильм прошёл бы незаметно, а теперь о нём знает каждый и он соберёт немало зрителей в кинотеатрах. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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