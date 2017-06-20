Наталья Поклонская выпустила книгу о фильме «Матильда»

В книжных магазинах Екатеринбурга с сегодняшнего дня можно найти книгу «Ложь "Матильды"», которая критикует новую картину Алексея Учителя
. Автором «потенциального бестселлера» выступил кандидат исторических наук и исследователь эпохи Николая II Петра Мультатули. Произведение было написано по заказу депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая не скрывает
своего негативного отношения к картине о романе царя с балериной.
К слову, книга вышла в прокат раньше, чем фильм «Матильда»
. В предисловии сообщается: «Депутатом Государственной думы Н. В. Поклонской перед нами были поставлены следующие вопросы: 1. Какие образы исторических лиц Российской империи, а также канонизированных РПЦ святого Государя Николая II, Государыни Александры Федоровны формируются фильмом "Матильда" Алексея Учителя? 2. Искажаются ли реальные факты в фильме "Матильда" режиссера Алексея Учителя, если да, то какие именно элементы и особенности дают основание для такого вывода?»
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В книге, отмечаются, что многие сцены в художественном фильме являются вымыслом авторов, а также отрицается любовная связь между Николаем II и Матильдой Кшесинской.
Тираж «Лжи "Матильды"» составляет три тысячи экземпляров. Книга подготовлена издательством екатеринбургского Храма-на-крови и отпечатана по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Напомним, что в ноябре 2016 года Поклонская несколько раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить новый фильм Учителя на предмет оскорбления чувств верующих. в начале июня фильм всё же получил одобрение
Госдумы.
Премьера «Матильды»
запланирована на 6 октября в Мариинском театре, а в широкий прокат картина выйдет 25 октября.
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