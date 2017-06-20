Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи

Дмитрий Шепелев
принял участие в программе Первого канала «Пусть говорят» и рассказал зрителям правду о пропавших 20 миллионах рублей «Русфонда» и конфликте с родителями покойной певицы Жанны Фриске
.
Отметим, что месяц назад Перовский суд Москвы удовлетворил иск «Русфонда» к родным певицы Жанны Фриске на сумму 20 миллионов рублей, которые были собраны в 2014 году телезрителями Первого канала на лечение певицы. Позже выяснилось, что деньги исчезли со счёта. Пропажа крупной суммы стала причиной череды скандалов между родными Фриске и гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. Вдобавок ко всему, обе стороны хотят воспитывать сына певицы Платона. Напомним, что после удовлетворения иска «Русфонда» все наследники певицы, в том числе 4-летний Платон, обязаны
вернуть фонду все пропавшие деньги.
В студии Дмитрий Шепелев рассказал Андрею Малахову
, что даже спустя два года после смерти певицы, ему продолжают задавать бесчисленное количество вопросов. Герой программы пояснил, что хочет поставить точку на этой истории, и рассказать всё, что знает.
Ведущий сразу спросил о пропавших 20 миллиона, и правда ли, что Дмитрий построил загородный дом на эти деньги. Шепелев уверил, что деньги со счёта сняли родители артистки. «Это не просто деньги, это эквивалент любви. И за эти деньги, безусловно, нужно отвечать. За каждую копейку необходимо дать отчет, потому что это очень важно. По договору, который заключила сама Жанна с «Русфондом», все деньги, которые остались после её лечения, даже в случае смерти должны были пойти на лечение тяжелобольных детей. Все средства за десять дней до смерти Жанны, всю сумму, со счета сняла её мать»
, - сказал Дмитрий.
Гражданский супруг певицы даже повторил это и на детекторе лжи. Загородный дом по словам Шепелева был приобретен в равной долевой собственности с Жанной, а ремонт он оплатил лично.
Супруг певицы также добавил, что встречи Платона с бабушкой и дедушкой расписаны судом, но и до судебного решения он был не против общения родственников с сыном.
В эфире программы также отметили, что отец Жанны Фриске от проверки на детекторе лжи отказался, сославшись на дефицит свободного времени.
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