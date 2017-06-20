Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи

20 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
20 июня 2017
Дмитрий Шепелев принял участие в программе Первого канала «Пусть говорят» и рассказал зрителям правду о пропавших 20 миллионах рублей «Русфонда» и конфликте с родителями покойной певицы Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи

Отметим, что месяц назад Перовский суд Москвы удовлетворил иск «Русфонда» к родным певицы Жанны Фриске на сумму 20 миллионов рублей, которые были собраны в 2014 году телезрителями Первого канала на лечение певицы. Позже выяснилось, что деньги исчезли со счёта. Пропажа крупной суммы стала причиной череды скандалов между родными Фриске и гражданским мужем певицы Дмитрием Шепелевым. Вдобавок ко всему, обе стороны хотят воспитывать сына певицы Платона. Напомним, что после удовлетворения иска «Русфонда» все наследники певицы, в том числе 4-летний Платон, обязаны вернуть фонду все пропавшие деньги.

В студии Дмитрий Шепелев рассказал Андрею Малахову, что даже спустя два года после смерти певицы, ему продолжают задавать бесчисленное количество вопросов. Герой программы пояснил, что хочет поставить точку на этой истории, и рассказать всё, что знает.

Ведущий сразу спросил о пропавших 20 миллиона, и правда ли, что Дмитрий построил загородный дом на эти деньги. Шепелев уверил, что деньги со счёта сняли родители артистки. «Это не просто деньги, это эквивалент любви. И за эти деньги, безусловно, нужно отвечать. За каждую копейку необходимо дать отчет, потому что это очень важно. По договору, который заключила сама Жанна с «Русфондом», все деньги, которые остались после её лечения, даже в случае смерти должны были пойти на лечение тяжелобольных детей. Все средства за десять дней до смерти Жанны, всю сумму, со счета сняла её мать», - сказал Дмитрий.

Гражданский супруг певицы даже повторил это и на детекторе лжи. Загородный дом по словам Шепелева был приобретен в равной долевой собственности с Жанной, а ремонт он оплатил лично.

Супруг певицы также добавил, что встречи Платона с бабушкой и дедушкой расписаны судом, но и до судебного решения он был не против общения родственников с сыном.

В эфире программы также отметили, что отец Жанны Фриске от проверки на детекторе лжи отказался, сославшись на дефицит свободного времени.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мать Жанны Фриске обвинили в присвоении денег, собранных на лечение певицы
Родители и сын Жанны Фриске должны выплатить 21 миллион рублей «Русфонду»
Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске
персоны
Андрей МалаховЖанна ФрискеДмитрий Шепелев

фотографии >>
Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи фотографии
Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи фотографии
Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи фотографии
Дмитрий Шепелев ответил на вопросы о похищенных 20 миллионах на детекторе лжи фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Игорь Григорьев
17 июня ушёл из жизни режиссёр-документалист Игорь Григорьев.
Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.
Алексей Баталов
15 июня ушёл из жизни актёр Алексей Баталов.
Волеслав Стенинг
15 июня ушёл из жизни художник Волеслав Стенинг.

День рождения >>

Мария Возба
Валерий Золотухин
Изольда Извицкая
Игорь Меркулов
Вениамин Прибура
Максим Радугин
Кирилл Сафонов
Василий Фролов
Константин Чернокрылюк
Мередит Бакстер
Майкл Гросс
Жерар Ланвен
Джулиет Льюис
Малгожата Притуляк
Джейн Расселл
Бенджамин Уокер
все родившиеся 21 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью