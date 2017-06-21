Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

60-летний британский актер Дэниэл Дэй-Льюис
(«Банды Нью-Йорка»
, «Невыносимая легкость бытия»
) решил, что пора закругляться. Об этом сообщила журналу Variety его помощница Лесли Дарт.
«Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать, и всем, кто следил за его творчеством. Это личное решение. Дальнейших комментариев по этому вопросу не последует ни от него, ни от его представителей»
- заявила Дарт.
Дэй-Льюис - единственный обладатель трех «Оскаров» в номинации «Лучшая мужская роль» - за работы в фильмах «Моя левая нога»
, «Линкольн»
и «Нефть!»
. Последняя его киноработа - «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона
выйдет в конце текущего года. Актер примет участие в промо-туре фильма, но после займется своими делами.
А заняться ему, наверняка есть чем. Дэниэл человек очень увлеченный. После выхода фильма «Боксер»
в 1997 он уединился с деревом и начал работать столяром. Потом пытался постичь сапожное ремесло, став подмастерьем у обувных дел мастера Стефано Бемера из Флоренции. Поговаривают, что в кино его вернул Мартин Скорсезе
, уговорив сняться в «Бандах Нью-Йорка».
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