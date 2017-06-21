Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

21 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
21 июня 2017
60-летний британский актер Дэниэл Дэй-Льюис («Банды Нью-Йорка», «Невыносимая легкость бытия») решил, что пора закругляться. Об этом сообщила журналу Variety его помощница Лесли Дарт.

Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

«Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером. Он невероятно признателен всем, с кем ему довелось работать, и всем, кто следил за его творчеством. Это личное решение. Дальнейших комментариев по этому вопросу не последует ни от него, ни от его представителей» - заявила Дарт.

Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру

Дэй-Льюис - единственный обладатель трех «Оскаров» в номинации «Лучшая мужская роль» - за работы в фильмах «Моя левая нога», «Линкольн» и «Нефть!». Последняя его киноработа - «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона выйдет в конце текущего года. Актер примет участие в промо-туре фильма, но после займется своими делами.
А заняться ему, наверняка есть чем. Дэниэл человек очень увлеченный. После выхода фильма «Боксер» в 1997 он уединился с деревом и начал работать столяром. Потом пытался постичь сапожное ремесло, став подмастерьем у обувных дел мастера Стефано Бемера из Флоренции. Поговаривают, что в кино его вернул Мартин Скорсезе, уговорив сняться в «Бандах Нью-Йорка».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Наступают на пятки: как выглядят и чем занимаются дети звезд
персоны
Пол Томас АндерсонДэниэл Дэй-Льюис
фильмы
Банды Нью-ЙоркаБоксерЛинкольнМоя левая ногаНевыносимая легкость бытияНефть!

фотографии >>
Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру фотографии
Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру фотографии
Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру фотографии
Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Шелестов
19 июня ушёл из жизни актёр Владимир Шелестов.
Игорь Григорьев
17 июня ушёл из жизни режиссёр-документалист Игорь Григорьев.
Алексей Симкович
17 июня ушёл из жизни актёр Алексей Симкович.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Андрей Гульнев
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Джозеф Демпси
Марцин Дороциньский
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эммануэль Сенье
Мерил Стрип
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Синяя бездна
триллер
Великобритания, 2016
Весь этот мир
мелодрама, экранизация
США, 2017
Очень плохие девчонки
драма, комедия
США, 2017
Орбита 9
мелодрама, научная фантастика
Испания, Колумбия, 2017
Я любить тебя буду, можно?
мелодрама
Россия, 2017
Тачки 3
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью