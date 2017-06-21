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Анджелина Джоли продолжает строить политическую карьеру

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21 июня 2017
20 июня Анджелина Джоли сделала очередной шажок на пути к полноценной политической карьере - в третий раз посетила столицу Кении Найроби. Выбор дня посещения был не случаен, 20 июня - Всемирный день беженцев. Во время своего визита Джоли встретилась с детьми-беженцами, среди которых были 20 девушек, сбежавших от насилия из Конго, Сомали, Южного Судана, Бурунди и других африканских стран.

Анджелина Джоли продолжает строить политическую карьеру

«Эти люди столкнулись с насилием и трудностями, и сейчас они делают все, чтобы прожить жизнь достойно, несмотря на все препятствия. Для меня большая честь провести день с ними» - заявила актриса, которая, похоже, весь этот год решила посвятить решению вопроса насилия во время военных конфликтов.

Анджелина Джоли продолжает строить политическую карьеру

«Сексуальное насилие усугубляется, когда оно исходит от человека в военной форме, давшего присягу защищать. Поэтому ответственность лежит на тех, кто носит форму - вы должны взять инициативу в свои руки и исправить ситуацию, послужить примером».
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Анджелина Джоли продолжает строить политическую карьеру фотографии
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