Кирилл Серебренников призвал посетителей «Гоголь-центра» помочь в борьбе со Следственным Комитетом

21 июня стало известно, что Пресненский суд Москвы постановил арестовать бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера театральной труппы «Седьмая студия» Алексея Малобродского.
Малобородского задержали 19 июня в связи с расследованием уголовного дела о хищениях бюджетных средств. За месяц до этого СК провел обыски
в квартире Кирилла Серебренникова
и в «Гоголь-центре». После допроса Серебренников объявил, что проходит по делу в качестве свидетеля. Малобородский, возглавлявший «Гоголь-центр» в 2013-2015 годах, был снял с поста по причине «допущенных финансовых нарушений в деятельности учреждения культуры Москвы».
По версии следствия именно Малобородский организовал хищение бюджетных средств, выделенных государством на постановку спектаклей, проведение семинаров и т.д. Сотрудники СК утверждают, что среди прочего не был поставлен спектакль «Сон в летнюю ночь». Но у актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина
, задействованного в этой постановке, совсем другие свидетельства на этот счет - о чем он и сообщил Национальной службе новостей 21 июня.
В свете этих событий Кирилл Серебренников обратился к общественности на своей странице в Фейсбуке
с призывом помочь театру доказать, что проект «Платформа», на поддержку которого государство выделило деньги, действительно состоялся. Серебренников не видит иного выхода, как собрать свидетельства зрителей, посетивших спектакли в рамках проекта. Режиссер попросил всех, кто может поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями, помочь театру «в этой абсурдной шизофренической ситуации».
«Дорогие друзья!
Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации. Мы должны доказывать, что проект «Платформа» действительно был. 100 афиш оригинальных мероприятий, сделанных нами за три года, могут не убедить тех, кого мы должны убедить. Может, ваши свидетельства, воспоминания и впечатления зрителей «Платформы» станут доказательствами того, чему я и вся наша команда «Седьмой студии» посвятили три года жизни. Особенно важно вспомнить спектакль «Сон в летнюю ночь», который мы играли на «Платформе» более 15 раз, потом мы его играли в Париже в театре Шайо, потом мы его играли на фестивале «Балтийский дом», он был номинирован на всевозможные театральные премии... А теперь нам следователи СК говорят, что его нет и не было!!!!! И за то, что его нет и не было сажают за решетку Алексея Малобродского и преследуют тех, кто делал «Платформу»!!!
Итак, нам нужна ваша помощь, чтоб этот абсурд быстрее кончился.
Следующая серия спектаклей «Сон в летнюю ночь» начинается в Гоголь-центре с 3 по 8 июля. Мы ее будем начинать заявлением о невиновности наших товарищей, попавши в беду»
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