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Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги

22 июня
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22 июня 2017
Эмма Уотсон известна не только своей работой в кино, но и общественной деятельностью - актриса является активным борцом за права женщин. На сайте Goodreads Эмма создала с единомышленниками полку феминистской литературы, где можно обсуждать книги Клариссы Пинколы Эстес и Маргарет Этвуд.

Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги

Периодически Эмма несет феминизм в массы, прибегая к старому-доброму буккроссингу - раскладывает в городах книги, которые, по ее мнению, должны прочитать как можно больше людей. В 2016 году Эмма спрятала несколько экземпляров книги «Мама, я и мама» Майи Энджелоу в лондонской подземке. А на днях актриса решила, что миру пора перечитать роман Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», экранизация которого совсем недавно вышла на канале Hulu.

Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги

С помощью организации «Книжные феи» Эмма спрятала несколько экземпляров книги в Париже, а на страничке «фей» в Твиттере были опубликованы фотографии с расположением книг. Желающим заполучить книгу надо всего-то прогуляться повнимательнее по городу.
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Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги фотографии
Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги фотографии
Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги фотографии
Эмма Уотсон спрятала в Париже феминистские книги фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Екатерина333   22.06.2017 - 20:15
"актриса является активным борцом за права женщин". Лучше бы за ГАВНЭ продолжила бороться, бгг. читать далее>>
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