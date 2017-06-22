Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка

20 июня гостями шоу «Вечерний Ургант» стали режиссер фильма «Мифы»Александр Молочников и актеры Паулина Андреева и Милош Бикович, сыгравшие в этом фильме. Иван Ургант тоже принял участие в съемках - в роли человека, который шутит и не может остановиться. Паулина Андреева сыграла двух сестер-близняшек, одна из которых встречается с героем Урганта.
«Они близняшки. Обе являются дочками депутата Госдумы. Он запрещает им обниматься и целоваться с парнями, при этом одна сестра замужем за чиновником, а вторая влюблена в комика. У него психическое отклонение - он не может не шутить. Кстати, после съемок у меня многие спрашивали, правда ли, что Иван Ургант имеет некоторые психические отклонения и в жизни» - рассказала Паулина.
Фильм был впервые показан на фестивале «Кинотавр», и Милош Бикович вызвался поделиться своими впечатлениями о фестивале.
«Можно я расскажу про «Кинотавр»? Это мой первый «Кинотавр». Меня предупреждали - не бухать с русскими на «Кинотавре». Я не послушал. Фишка в том, что мне очень понравился «Кинотавр», хотя я ничего не помню. Мне рассказывали, что мне было очень весело. Слава богу, красная дорожка красная, чтобы бухие звезды смогли найти путь в кинотеатр…».
«Милош, два слова», - перебил Ургант актера. «Не употребляй слово «бухие». Оно просто не очень красивое. Мы в культурной столице».
Ургант и Бикович сошлись на эвфемизме «веселые», но больше сербский актер впечатлениями не делился.
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