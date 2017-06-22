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Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка

22 июня
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22 июня 2017
20 июня гостями шоу «Вечерний Ургант» стали режиссер фильма «Мифы» Александр Молочников и актеры Паулина Андреева и Милош Бикович, сыгравшие в этом фильме. Иван Ургант тоже принял участие в съемках - в роли человека, который шутит и не может остановиться. Паулина Андреева сыграла двух сестер-близняшек, одна из которых встречается с героем Урганта.

Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка

«Они близняшки. Обе являются дочками депутата Госдумы. Он запрещает им обниматься и целоваться с парнями, при этом одна сестра замужем за чиновником, а вторая влюблена в комика. У него психическое отклонение - он не может не шутить. Кстати, после съемок у меня многие спрашивали, правда ли, что Иван Ургант имеет некоторые психические отклонения и в жизни» - рассказала Паулина.

Фильм был впервые показан на фестивале «Кинотавр», и Милош Бикович вызвался поделиться своими впечатлениями о фестивале.

Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка

«Можно я расскажу про «Кинотавр»? Это мой первый «Кинотавр». Меня предупреждали - не бухать с русскими на «Кинотавре». Я не послушал. Фишка в том, что мне очень понравился «Кинотавр», хотя я ничего не помню. Мне рассказывали, что мне было очень весело. Слава богу, красная дорожка красная, чтобы бухие звезды смогли найти путь в кинотеатр…».

«Милош, два слова», - перебил Ургант актера. «Не употребляй слово «бухие». Оно просто не очень красивое. Мы в культурной столице».

Ургант и Бикович сошлись на эвфемизме «веселые», но больше сербский актер впечатлениями не делился.

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Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка фотографии
Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка фотографии
Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка фотографии
Иван Ургант преподал Милошу Биковичу урок русского языка фотографии
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