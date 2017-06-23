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ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

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23 июня 2017
22 июня в театре «Россия» состоялась церемония открытия 39-го Московского Международного кинофестиваля. Несмотря на то, что на улице стоял уже привычный июньский холод, звезды на красной дорожке отважно позировали в легких платьях.
Гостей смотра встречал президент ММКФ Никита Сергеевич Михалков, традиционно позирующий папарацци с победоносно оттопыренными пальцами на руках.

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

Особой нежностью одарил Никита Сергеевич итальянскую актрису Орнеллу Мути, которая удостоилась в этом году чести стать членом жюри фестиваля.

Никита Михалков и Орнелла Мути

Орнелла Мути

А также тепло поприветствовал особенного гостя фестиваля - официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заглянув ей прямо в глаза.

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

Мария Захарова

Разделить радость Никиты Сергеевича по поводу открытия фестиваля пришла его супруга Татьяна Михалкова и сын Артем.

Татьяна Михалкова

Артем Михалков со спутницей

А также Мария Лемешева, рядом с которой позировал Вячеслав Манучаров.

Мария Лемешева и Вячеслав Манучаров

Настоящим событием на красной дорожке оказалось появление секс-символа СССР Елены Кондулайнен в глубоком декольте.

Елена Кондулайнен со спутником

Но приз за самое глубокое декольте достается восходящей звезде кино Наталье Ионовой.

Наталья Ионова

Какая красная дорожка обходится без красных платьев?

Вера Сотникова

Екатерина Климова

Или странных платьев?

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

И только Ирина Мирошниченко не стала делать вид, что в Москве наступило лето.

Ирина Мирошничекно

Также по красной дорожке величественно прошлись Олеся Судзиловская, Катерина Шпица, Екатерина Вилкова, Маруся Зыкова, Кристина Орбакайте и многие другие.

Олеся Судзиловская

Катерина Шпица

Екатерина Вилкова

Маруся Зыкова

Кристина Орбакайте

Ирина Гринева

Алена Чехова

Мария Кравцова

Ведущими первой части церемонии стали актриса Дарья Мороз и режиссер Егор Климович. Они представили призы фестиваля и жюри документального конкурса, которое в этом году будет также оценивать конкурс короткометражных фильмов.

Дарья Мороз

22 июня – День памяти и скорби, именно в этот день 76 лет назад началась Великая Отечественная война. В память о всех погибших на церемонии открытия ММКФ прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в исполнении певицы Наргиз Закировой.

Наргиз Закирова

Наргиз Закирова

Михалков, кстати, решил не только открыть, но и закрыть фестиваль песнями Захаровой. В создании песен принимал участие продюсер Наргиз Максим Фадеев.

«Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария — автор и музыки, и слов».

Мария выступила с речью о войне и мире и о тех наших ребятах, которые воюют в Сирии.

Мария Захарова

«Мы все думали, что мир – совершенно естественное состояние, состояние без войны дано нам по праву жизни. Мы ошибались. Это не так. Мир – это рукотворное явление. Эта песня, хотя звучит сегодня 22 июня, про героев сегодняшних – про тех, кто делает так, чтобы мы сегодня с вами сидели в этом зале, наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, который сейчас в Сирии, она про тех наших ребят, которые никогда из Сирии уже не вернутся. Давайте помнить их, давайте о них никогда не забывать, давайте сочувствовать им родным и близким и самое главное – давайте жить»

По традиции на церемонии открытия вручается почетный приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». В этом году его удостолся знаменитый итальянский актер Франко Неро, исполнитель роли Джанго в одноименном вестерне Серджо Корбуччи. Награду ему вручили Никита Михалков и американский продюсер Пол Маслански, работавший над фильмом «Красная палатка» Михаила Калатозова, «Синяя птица» Джорджа Кьюкора и всеми частями «Полицейской академии».

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

«Замечательно быть здесь сегодня. Я принял участие в создании четырех фильмов в этой стране. У меня прекрасные воспоминания о Михаиле Калатозове, операторе Леониде Калашникове, Никите Михалкове, с которым я познакомился именно тогда, 50 лет назад. Человек, которого я представлю сегодня, мой давний друг, я с ним снимался, делал фильм 25 лет назад в Риме, но странная вещь, сегодня мы встретимся впервые за последние 10 лет. Он потрясающий актер, прекрасный спортсмен, он играл в футбол, погружался с аквалангом, путешествовал, но прежде всего он замечательный актер и потрясающий друг», – представляя Неро, сказал Маслански.

За несерьезную музыкальную часть открытия отвечал Александр Ревва, выступивший в образе Артура Пирожкова, который выступает в образе Адриано Челентано. Зимой в клипе на эту песню снялась Орнелла Мути.

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

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