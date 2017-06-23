ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен

22 июня в театре «Россия» состоялась церемония открытия 39-го Московского Международного кинофестиваля. Несмотря на то, что на улице стоял уже привычный июньский холод, звезды на красной дорожке отважно позировали в легких платьях.
Гостей смотра встречал президент ММКФ Никита Сергеевич Михалков
, традиционно позирующий папарацци с победоносно оттопыренными пальцами на руках.
Особой нежностью одарил Никита Сергеевич итальянскую актрису Орнеллу Мути
, которая удостоилась в этом году чести стать членом жюри фестиваля.
А также тепло поприветствовал особенного гостя фестиваля - официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заглянув ей прямо в глаза.
Разделить радость Никиты Сергеевича по поводу открытия фестиваля пришла его супруга Татьяна Михалкова и сын Артем
.
А также Мария Лемешева, рядом с которой позировал Вячеслав Манучаров
.
Настоящим событием на красной дорожке оказалось появление секс-символа СССР Елены Кондулайнен
в глубоком декольте.
Но приз за самое глубокое декольте достается восходящей звезде кино Наталье Ионовой
.
Какая красная дорожка обходится без красных платьев?
Или странных платьев?
И только Ирина Мирошниченко
не стала делать вид, что в Москве наступило лето.
Также по красной дорожке величественно прошлись Олеся Судзиловская
, Катерина Шпица
, Екатерина Вилкова
, Маруся Зыкова
, Кристина Орбакайте
и многие другие.
Ведущими первой части церемонии стали актриса Дарья Мороз
и режиссер Егор Климович
. Они представили призы фестиваля и жюри документального конкурса, которое в этом году будет также оценивать конкурс короткометражных фильмов.
22 июня – День памяти и скорби, именно в этот день 76 лет назад началась Великая Отечественная война. В память о всех погибших на церемонии открытия ММКФ прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в исполнении певицы Наргиз Закировой.
Михалков, кстати, решил не только открыть, но и закрыть фестиваль песнями Захаровой. В создании песен принимал участие продюсер Наргиз Максим Фадеев.
«Я узнал, что Мария Захарова пишет песни, я ее попросил прислать их, она сначала сопротивлялась, потом прислала две замечательные песни, одна из них прозвучит на открытии, и сегодня она совершенно в тему, потому что День скорби, день начала войны. Мария — автор и музыки, и слов»
.
Мария выступила с речью о войне и мире и о тех наших ребятах, которые воюют в Сирии.
«Мы все думали, что мир – совершенно естественное состояние, состояние без войны дано нам по праву жизни. Мы ошибались. Это не так. Мир – это рукотворное явление. Эта песня, хотя звучит сегодня 22 июня, про героев сегодняшних – про тех, кто делает так, чтобы мы сегодня с вами сидели в этом зале, наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, который сейчас в Сирии, она про тех наших ребят, которые никогда из Сирии уже не вернутся. Давайте помнить их, давайте о них никогда не забывать, давайте сочувствовать им родным и близким и самое главное – давайте жить»
По традиции на церемонии открытия вручается почетный приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». В этом году его удостолся знаменитый итальянский актер Франко Неро
, исполнитель роли Джанго в одноименном вестерне Серджо Корбуччи
. Награду ему вручили Никита Михалков и американский продюсер Пол Маслански, работавший над фильмом «Красная палатка» Михаила Калатозова
, «Синяя птица» Джорджа Кьюкора
и всеми частями «Полицейской академии»
.
«Замечательно быть здесь сегодня. Я принял участие в создании четырех фильмов в этой стране. У меня прекрасные воспоминания о Михаиле Калатозове, операторе Леониде Калашникове, Никите Михалкове, с которым я познакомился именно тогда, 50 лет назад. Человек, которого я представлю сегодня, мой давний друг, я с ним снимался, делал фильм 25 лет назад в Риме, но странная вещь, сегодня мы встретимся впервые за последние 10 лет. Он потрясающий актер, прекрасный спортсмен, он играл в футбол, погружался с аквалангом, путешествовал, но прежде всего он замечательный актер и потрясающий друг»
, – представляя Неро, сказал Маслански.
За несерьезную музыкальную часть открытия отвечал Александр Ревва
, выступивший в образе Артура Пирожкова, который выступает в образе Адриано Челентано
. Зимой в клипе на эту песню снялась Орнелла Мути
.
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