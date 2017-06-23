Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе

23 июня
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
23 июня 2017
Джонни Депп принял участие в ежегодном музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании. В рамках мероприятия Джонни поиграл на гитаре, представил фильм «Распутник» 2004 года и ответил на несколько вопросов аудитории. Когда речь зашла о Дональде Трампе (сам же Джонни ее и завел), актер решил развлечь публику.

«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе

«Мне кажется, ему нужна помощь. На свете есть столько темных мест, куда он мог бы отправиться. И я ни на что не намекаю. Но это точно окажется в прессе. Это будет ужасно! Я рад, что вы все являетесь частью этого всего. Кстати, когда в последний раз актер совершал покушение на президента?» - пошутил Джонни. «Хочу прояснить - я не актер. Я просто зарабатываю на жизнь тем, что лгу».



Позже Джонни сообразил, что перегнул палку. На следующий день актер извинился за «плохую шутку»: «Я прошу прощения за плохую шутку о президенте Трампе, которую я сказал вчера в приступе дурновкусия. Я вовсе не намерен совершать никакое зло. Я только хотел развлечь публику, а не обидеть кого-то».

«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Режим строгой экономии: Джонни Депп распродает недвижимость
Поиск по меткам
музыкаполитика
персоны
Джонни Депп
фильмы
Распутник

фотографии >>
«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе фотографии
«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе фотографии
«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе фотографии
«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Екатерина Горина
Рамиля Искандер
Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Анна Назарьева
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Хелена Вондрачкова
Лидия Высоцкая
Иэн Глен
Иоанна Кулиг
Кристина Нойбауэр
Питер Уэллер
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью