«Мне кажется, ему нужна помощь»: Джонни Депп о Дональде Трампе

Джонни Депп принял участие в ежегодном музыкальном фестивале Гластонбери в Великобритании. В рамках мероприятия Джонни поиграл на гитаре, представил фильм «Распутник» 2004 года и ответил на несколько вопросов аудитории. Когда речь зашла о Дональде Трампе (сам же Джонни ее и завел), актер решил развлечь публику.
«Мне кажется, ему нужна помощь. На свете есть столько темных мест, куда он мог бы отправиться. И я ни на что не намекаю. Но это точно окажется в прессе. Это будет ужасно! Я рад, что вы все являетесь частью этого всего. Кстати, когда в последний раз актер совершал покушение на президента?» - пошутил Джонни. «Хочу прояснить - я не актер. Я просто зарабатываю на жизнь тем, что лгу».
Позже Джонни сообразил, что перегнул палку. На следующий день актер извинился за «плохую шутку»: «Я прошу прощения за плохую шутку о президенте Трампе, которую я сказал вчера в приступе дурновкусия. Я вовсе не намерен совершать никакое зло. Я только хотел развлечь публику, а не обидеть кого-то».
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