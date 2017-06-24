Роулинг рассказала, что Гарри Поттеров было двое

Джоан Роулинг
неоднократно заявляла, что больше не будет ворошить прошлое и писать новые книги о Гарри Поттере. И тем не менее, в прошлом году вышла пьеса «Гарри Поттер и Проклятое Дитя»
, которую сценарист Джек Торн и режиссер Джон Тиффани написали при участии Роулинг.
После чего писательница опять объявила, что продолжений больше не будет. Но ей это совершенно не мешает писать приквелы. Пускай и размером со страницу. Недавно Роулинг опубликовала на сайте Pottermore маленький рассказ
о том, откуда берет начало семья Поттеров. И выяснилось, что у мальчика, который выжил, среди предков был полный тезка - ярый защитник магглов.
Кино-Театр.ру
заботливо перевел рассказ под названием «Семья Поттеров»
.
Семья Поттеров очень старая, но она никогда (до рождения Гарри Джеймса Поттера) не была в авангарде истории волшебного мира, довольствуясь стабильной и комфортабельной жизнью в глуши.
Поттер - фамилия среди магглов нередкая, и по этой причине семья не вошла в число так называемых «Священных Двадцати Восьми»; анонимный составитель этого предположительно полного и окончательного списка чистокровных семейств подозревал, что они произошли от тех, чью кровь он считал испорченной. Тем не менее, волшебная семья Поттеров имела прославленных предков, на некоторых из которых даны намеки в «Дарах смерти».
В мире магглов Поттер - ремесленная фамилия, означающая человека, изготавливающего гончарные изделия. Волшебная семья Поттеров нисходит корнями к жившему в 12 веке волшебнику Линфреду Стинчкомбу, всеми любимому эксцентрику, у которого было прозвище «Поттерер» (то есть тот, кто подолгу возится с чем-то, выполняя в расслабленном темпе незначительные задачи - прим.ред.) со временем сократившееся до «Поттер». Линфред был рассеянным парнем, и его соседи-магглы частенько обращались к нему за помощью медицинского характера. Никто из них не догадывался, что чудодейственные лекарства Линфреда от оспы и лихорадки были волшебными; они все считали его безобидным и милым стариком, который возится в своем саду со всеми своими забавными растениями. Репутация безвредного чудака служила Линфреду хорошую службу, ибо за закрытыми дверьми он мог продолжать серию экспериментов, заложивших основу семейного состояния семьи Поттеров. Историки отдают должное Линфреду как создателю ряда лекарственных средств, послуживших основой для зелий, используемых по сей день, включая Костерост и Бодроперцовое зелье. Продажа лекарств знакомым ведьмам и волшебникам позволила ему оставить значительную сумму золота каждому из семи его отпрысков после его кончины.
Старший сын Линфреда, Хардвин, женился на красивой молодой ведьме по имени Иоланта Певерелл родом из Годриковой Лощины. Она была внучкой Игнотуса Певерелла. Из-за отсутствия наследников мужского пола она, самая старшая в своем поколении, унаследовала от деда Мантию-Невидимку. Иоланта объяснила Хардвину, что по традиции ее семьи обладание этой мантией остается тайной, и ее новообретенный муж проявил уважение к ее пожеланиям. С тех пор мантия передавалась самому старшему наследнику в каждом новом поколении.
Поттеры продолжали вступать в брак со своими соседями, среди которых попадались и магглы, и жили на западе Англии на протяжении нескольких поколений, каждое из которых приумножало семейное состояние своим тяжким трудом и, следует отметить, тихой печатью изобретательности, которая была присуща их пращуру Линфреду.
Время от времени Поттеры добирались до Лондона, и члены их семьи дважды оседали на должностях в Визенгамоте: Ральстон Поттер, служивший в суде с 1612 по 1652 и выступавший в поддержку Статута о Секретности (как альтернативы объявлению войны магглам, чего очень бы хотели воинствующе настроенные члены суда) и Генри Поттер (для своих просто Гарри), прямой потомок Хардвина и Иоланты, прослуживший в Визенгамоте с 1913 по 1921 годы. Генри вызвал небольшое волнение, когда публично осудил тогдашнего Министра Магии Арчера Эвермонда за то, что тот запретил волшебникам помогать магглам во время Первой Мировой Войны. Его открытая поддержка магглов также сыграла немалую роль в том, что семью исключили из списка «Священных Двадцати Восьми».
Сына Генри звали Флимонт Поттер. Флимонт получил свое имя благодаря матери Генри, которая, лежа на смертном одре, пожелала, чтобы сын увековечил ее девичью фамилию, которая в противном случае бы вымерла. Флимонт на удивление неплохо справлялся с этим бременем; более того, он всегда приписывал свою ловкость в поединке частоте сражений с людьми, которые смеялись над его именем в Хогвартсе. Именно Флимонт увеличил семейное состояние в четыре раза, создав магическое снадобье для волос «Простоблеск» («2 капли укротят даже самую непослушную шевелюру»). Он продал компанию, выручив огромную прибыль, когда ушел на пенсию, но никакие богатства не могли компенсировать ему и его жене Юфимии бездетность. Они почти потеряли надежду на то, что у них когда-нибудь появится сын или дочь, как вдруг, к их огромному удивлению, Юфимия обнаружила, что беременна. И их любимый сын Джеймс появился на свет.
Флимонт и Юфимия прожили достаточно долго, став свидетелями того, как Джеймс женился на дочери магглов Лили Эванс, но так и не увидели своего внука Гарри. Ввиду их преклонного возраста драконья оспа унесла их жизни поочередно с разницей в несколько дней, а Джеймс Поттер унаследовал Мантию-Невидимку Игнотуса Певерелла.
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