Иван Ургант против Сергея Шнурова

Иван Ургант
очень чутко реагирует на современные тенденции и явления. Он уже снял пародию на собирательный образ популярного среди подростков влогера
. Потом сделал это еще раз, отработав по статье «челленджи»
с помощью Филиппа Киркорова
. И вот теперь очередь дошла до проекта Versus Battle
, запущенного в 2013 году в Санкт-Петербурге. Суть: два остроумных рэп-исполнителя предположительно экспромтом унижают друг друга в стихотворной форме.
В качестве оппонента Иван выбрал певца, композитора, актера, художника и просто замечательного человека Сергея Шнурова
. Кто выиграл - судить зрителям.
обсуждение >>