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Иван Ургант против Сергея Шнурова

25 июня
2017 год
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25 июня 2017
Иван Ургант очень чутко реагирует на современные тенденции и явления. Он уже снял пародию на собирательный образ популярного среди подростков влогера. Потом сделал это еще раз, отработав по статье «челленджи» с помощью Филиппа Киркорова. И вот теперь очередь дошла до проекта Versus Battle, запущенного в 2013 году в Санкт-Петербурге. Суть: два остроумных рэп-исполнителя предположительно экспромтом унижают друг друга в стихотворной форме.

Иван Ургант против Сергея Шнурова

В качестве оппонента Иван выбрал певца, композитора, актера, художника и просто замечательного человека Сергея Шнурова. Кто выиграл - судить зрителям.

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Иван Ургант против Сергея Шнурова фотографии
Иван Ургант против Сергея Шнурова фотографии
Иван Ургант против Сергея Шнурова фотографии
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