Иван Ургант против Сергея Шнурова

ревью

В первый день смотра была представлена картина, снятая режиссёрами пяти стран-участниц БРИКС.

В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс»

Что смотреть на ММКФ 25 июня

Что смотреть на ММКФ 24 июня

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Интервью

Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми»

Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино