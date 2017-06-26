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Владимир Этуш попал в реанимацию

26 июня
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26 июня 2017
В понедельник 26 июня народный артист СССР Владимир Этуш попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. 95-летний артист получил серьезную травму шейного отдела позвоночника.

Владимир Этуш попал в реанимацию

Об этом сообщил kp.ru директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок: «Владимир Абрамович сегодня днем вместе со своей супругой Леной поехал в зубную поликлинику. Елена оставила мужа рядом с входом в здание, у лестницы, и попросила подождать, пока она припаркует машину. Но пока она парковалась, Владимир Абрамович почему-то решил самостоятельно подняться по ступенькам и упал. Сильно стукнулся головой. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии».

Сотрудник больницы дал РИА новости очень скупой комментарий: «Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу».
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Владимир Этуш попал в реанимацию фотографии
Владимир Этуш попал в реанимацию фотографии
Владимир Этуш попал в реанимацию фотографии
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