В понедельник 26 июня народный артист СССР Владимир Этуш
попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. 95-летний артист получил серьезную травму шейного отдела позвоночника.
Об этом сообщил kp.ru
директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок: «Владимир Абрамович сегодня днем вместе со своей супругой Леной поехал в зубную поликлинику. Елена оставила мужа рядом с входом в здание, у лестницы, и попросила подождать, пока она припаркует машину. Но пока она парковалась, Владимир Абрамович почему-то решил самостоятельно подняться по ступенькам и упал. Сильно стукнулся головой. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии».
Сотрудник больницы дал РИА новости очень скупой комментарий: «Нейрохирургическая реанимация, состояние тяжелое, больше ничего сказать не могу».
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