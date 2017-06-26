Барабанщик группы Metallica поработал оператором у Брэдли Купера

21 июня в Великобритании стартовал один из крупнейших европейских музыкальных фестивалей «Гластонбери». В этом году гостям фестиваля посчастливилось увидеть выступления Джонни Деппа
(который уже успел плохо пошутить про убийство Трампа и быстро извиниться за свои слова
) и Брэдли Купера
. Последний к удивлению публики неожиданно появился на сцене во время выступления кантри-певца Криса Кристофферсона и не с пустыми руками.
Брэдли сейчас работает над своим режиссерским дебютом - ремейком старого фильма «Звезда родилась»
, и ему нужен был «живой материал» для съемок. Чтобы доснять некоторые сцены, Купер воспользовался бесплатной массовкой и устроил съемки прямо во время выступления Криса. На сцену вместе с Купером вышла съемочная группа, одним из операторов которой оказался барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих.
Среди звездных гостей фестиваля также были замечены Кара
и Поппи Делевинь, Марго Робби
, Сиенна Миллер
, Брэд Питт
, Кит Харингтон
и Роуз Лесли
.
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