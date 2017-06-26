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Барабанщик группы Metallica поработал оператором у Брэдли Купера

26 июня
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26 июня 2017
21 июня в Великобритании стартовал один из крупнейших европейских музыкальных фестивалей «Гластонбери». В этом году гостям фестиваля посчастливилось увидеть выступления Джонни Деппа (который уже успел плохо пошутить про убийство Трампа и быстро извиниться за свои слова) и Брэдли Купера. Последний к удивлению публики неожиданно появился на сцене во время выступления кантри-певца Криса Кристофферсона и не с пустыми руками.

Барабанщик группы Metallica поработал оператором у Брэдли Купера

Брэдли сейчас работает над своим режиссерским дебютом - ремейком старого фильма «Звезда родилась», и ему нужен был «живой материал» для съемок. Чтобы доснять некоторые сцены, Купер воспользовался бесплатной массовкой и устроил съемки прямо во время выступления Криса. На сцену вместе с Купером вышла съемочная группа, одним из операторов которой оказался барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих.

Барабанщик группы Metallica поработал оператором у Брэдли Купера

Среди звездных гостей фестиваля также были замечены Кара и Поппи Делевинь, Марго Робби, Сиенна Миллер, Брэд Питт, Кит Харингтон и Роуз Лесли.

Кара Делевинь и Марго Робби

Роуз Лесли и Кит Харрингтон
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