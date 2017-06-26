Все в белом: Дмитрий Певцов, Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Лайфстайл
Блеск и нищета красных дорожек
Лайфстайл
Музыкальная пауза
Новости кино
Лайфстайл
Актер получил травму в области шейного отдела позвоночника
Рецензии на спектакли
Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин
Новости кино
Старейший работник «Ленфильма» ушёл из жизни.
Фестивальная колонка
Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру
Фестивальная колонка
Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру
Фестивальная колонка
Выбор Алексея Филиппова, редактора разделов «Премьеры» и «Театр»
Фестивальная колонка
Выбор Маши Токмашевой, руководителя службы новостей Кино-театр. Ру
Интервью
Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино
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Современные российские режиссеры о голосе поколения перестройки
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