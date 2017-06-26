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Все в белом: Дмитрий Певцов, Александр Петров и Ирина Старшенбаум

26 июня
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26 июня 2017
В рамках фестиваля ММКФ-2017, который стартовал в Москве 22 июня, журнал The Hollywood Reporter в устроил «Белую вечеринку», обязав всех гостей облачиться в белое.

Дмитрий Певцов

Любовь Толкалина и Эвелина Бледанс

Кристина Орбакайте, Александр Петров и Ирина Старшенбаум, Дмитрий Певцов, Константин Крюков, Катерина Шпица, Юрий Колокольников и многие другие не поленились соблюсти дресс-код. Встречал гостей президент фестиваля Никита Михалков и главный редактор русского издания The Hollywood Reporter Мария Лемешева.

Никита Михалков и Мария Лемешева

Борис Ливанов с дочерью и Мария Голубкина

Вера Глаголева

Катерина Шпица

Ирина Старшенбаум и Александр Петров

Кристина Орбакайте

В программе вечера также была церемония вручения премии «Аванс», отмечающей молодых и талантливых актеров. В этом году премии удостоились Ирина Старшенбаум и Даниил Стеклов.

Все в белом: Дмитрий Певцов, Александр Петров и Ирина Старшенбаум
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